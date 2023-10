Trzej prezydenci uruchomili dostawy gazu z Rosji do Uzbekistanu

Uzbekistan zdecydował, że będzie importował rosyjski gaz przez sieć sąsiedniego Kazachstanu. Tranzyt uruchomili prezydenci trzech krajów, którzy spotkali się w Moskwie.

Prezydenci Rosji Władimir Putina, Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew i Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew spotkali się w sobotę w stolicy tej pierwszej. W czasie ich spotkaniu uruchomiono nowy wymiar handlu surowcami energetycznymi oznaczający zwiększenie importu rosyjskiego gazu przez Uzbeków, jak zrelacjonował portal Fergana.

Szef Gazpromu Aleksiej Miller, ministrowie energii Uzbekistanu i Kazachstanu – Żurabek Mirzamahmudow i Almasadam Satkalijew ogłosili techniczną możliwość rozpoczęcia przesyłu rosyjskiego gazu przez kazachskie terytorium.

Prezydenci trzech poradzieckich państw oficjalnie zatwierdzili takie porozumienie. Chwilę później ze stacji pomiarowej gazu „Aleksandrow Gaj”, która znajduje się na granicy Kazachstanu i Rosji przekazano, iż ciśnienie w sieci odpowiada podanym parametrom, a wszystkie systemy działają normalnie. Putin pogratulował swoim kolegom rozpoczęcia importu “błękitnego paliwa” nową drogą.

Szefowie państw rozmawiali o pracach nad realizacją trójstronnego porozumienia gazowego i jego znaczeniu. W szczególności rosyjski prezydent mówił, że specjaliści z trzech krajów muszą szybko zdiagnozować, naprawić i ponownie wyposażyć technicznie obiekty systemy przesyłu gazu z Rosji, w tym także te, które od dłuższego czasu nie były eksploatowane.

„W Rosji zmodernizowano stację pomiaru gazu „Aleksandrow Gaj” w obwodzie saratowskim. W Kazachstanie naprawiono rury i uruchomiono pompy. W Uzbekistanie zbudowano stację pomiarową gazu i nowy odcinek gazociągu Buchara-Ural” – ujawnił Putin.

Tokajew zauważył, że projekt zapewni dywersyfikację dostaw eksportu rosyjskiego gazu, przyczyni się do rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportu gazu w Kazachstanie oraz pomoże zaspokoić zapotrzebowanie Uzbekistanu na gaz ziemny w ilości do 3 miliardów metrów sześciennych rocznie.

„Przez terytorium Kazachstanu przechodzi ponad 20 tysięcy kilometrów głównych gazociągów o rocznej przepustowości do 255 miliardów metrów sześciennych. Kazachstan jest zainteresowany pełnym wykorzystaniem swojego potencjału tranzytowego i jest gotowy na dalsze zwiększanie wolumenu przesyłu rosyjskiego gazu” – zadeklarował Tokajew.

Mirzijojew nazwał rozpoczęcie dostaw wydarzeniem historycznym i zapowiedział gotowość Uzbekistanu do długoterminowej współpracy z Rosją i Kazachstanem w sektorze gazowym.

„Dzięki woli politycznej i wspólnym wysiłkom powstaje nowy korytarz transportu gazu. Gazociąg „Azja Środkowa – Centrum”, którym przez dziesięciolecia odbywały się dostawy i tranzyt gazu do Rosji, teraz będzie wykorzystywany w trybie rewersyjnym do odbioru rosyjskiego błękitnego paliwa” – zauważył prezydent Uzbekistanu.

Uzbakiestan podpisał kontrakt na dodatkowe dostawy gazu z Rosji w czerwcu bieżącego roku.

Rosyjskie plany eksportu gazu do Uzbekistanu w tranzytem przez Kazachstan stały się znane pod koniec listopada 2022 roku. Następnie Władimir Putin zaproponował utworzenie „trójstronnej unii gazowej” z wymienionymi republikami. Później pojawiły się pogłoski, że władze rosyjskie zaproponowały Taszkentowi kupno uzbeckiego systemu przesyłowego przez Gazprom i scedowanie na niego praw do eksportu gazu do Chin. Doszło do podpisania przez strony „mapy drogowej” współpracy w sektorze gazowym, przypomniała Fergana. Taszkent odrzucił jednak ideę unii gazowej.

fergana.news/kresy.pl