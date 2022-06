Rząd Rosji zwiększa rezerwę finansową

Sąd Najwyższy USA unieważnił własne wyroki sprzed kilkudziesięciu lat ustanawiające konstytucyjną ochronę "prawa" do aborcji. Otwiera to drogę do uchwalania zakazów aborcji przez poszczególne stany.

Jak podaje agencja Associated Press, Sąd Najwyższy USA wydał w piątek orzeczenie unieważniające precedensowy wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 roku, który zezwalał na aborcje przeprowadzane zanim płód będzie zdolny do życia poza macicą, to jest między 24 a 28 tygodniem ciąży.

Sędzia Samuel Alito w końcowej opinii wydanej w piątek, napisał, że decyzja w sprawie Roe przeciw Wade oraz Planned Parenthood przeciw Casey z 1992 roku, która potwierdziła "prawo" do aborcji, była błędna już w dniu jej podjęcia i musi zostać uchylona. Alito wskazał, że konstytucja USA nie wymienia takiego prawa jak "prawo" do aborcji. "Roe i Casey muszą być uchylone, a prawo do regulowania aborcji musi być pozostawione narodowi i jego wybranym przedstawicielom” – napisał Alito.