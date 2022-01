Ropa najdroższa od lat na otwarcie notowań

Wtorkowe notowania giełdowe przyniosło skok ceny ropy Brent do poziomu najwyższego od ośmiu lat.

Jak podała agencja informacyjna RIA Nowosti cena baryłki ropy Brent osiągnęła we wtorek rano cenę 87,28 dol. To wzrost o 0,93 proc. Wystarczający by cena ta osiągnęła poziom najwyższy od października 2014 r.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Podrożała też ropa WTI. Na amerykańskiej giełdzie odnotowano wzrost jej ceny do 1,25 proc. do poziomu 84,34 dol.

RIA Nowosti łączy zwyżki z ograniczeniem podaży surowca przez organizację państw eksportujących ropę naftową OPEC. W maju zeszłego roku kartel podjął decyzję o ograniczeniu dobowego wydobycia o 9,7 mln baryłek. Decyzja taka została podjęta po załamaniu się kursu giełdowego surowca w 2020 r., kiedy to w kwietniu baryłka ropy WTI osiągnęła wręcz cenę ujemną.

W sierpniu zeszłego OPEC postanowiła zwiększać wydobycie – o 400 tys. baryłek dziennie każdego miesiąca. Ma to spowodować by jeszcze w bieżącym roku poziom wydobycia powrócił do stanu sprzed maja 2021 r. Decyzja ta wywołała giełdowe wahania ceny surowca. W listopadzie doszło do kolejnego tąpnięcia na rynku ropy.

Wpływ na giełdową cenę ropy miały też prawdopodobnie nowe dane na temat zapasów tego surowca w magazynach w USA. Ich poziom jest najniższy od października 2018 r.

ria.ru/kresy.pl