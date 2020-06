LG Chem podpisał duży kontrakt na dostawy gazu z PGNiG

Koreański potentat przemysłowy LG Chem podpisał duży kontrakt z państwowym operatorem gazowym obejmujący budowę niewielkiej stacji regazyfikacyjnej.

Polski Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało umowę ze spółką-córką koreańskiego koncernu – LG Chem Wrocław Energy. Jak podał we wtorek portal Offshore Energy kontrakt zakłada dostarczenie przez PGNiG 19 tys. ton skroplonego gazu LNG do zespołu fabrycznego Koreańczyków w gminie Kobierzyce pod Wrocławiem. Dostawy obejmują okres do 2025 r. PGNiG twierdzi, że to największy kontrakt na dostawy gazu LNG jaki kiedykolwiek podpisało, przerastający około dwukrotnie wartość poprzedniego rekordowego kontraktu.

Skroplony gaz będzie dostarczany do „tymczasowej, mobilnej instalacji” do regazyfikacji ciekłego surowca. Lecz kontrakt zakłada budowę niewielkiej stałej stacji regazyfikacji, której budowa ma zostać ukończona do grudnia 2020 r.

LG Group, jeden z największych koreańskich czeboli, rozpoczął inwestycje w gminie Kobierzyce jeszcze w zeszłej dekadzie. W 2007 r. roku uruchomił w Biskupicach Podgórnych produkcję ekranów ciekłokrystalicznych i chłodziarek. Swój zakład otworzyła niedawno w tej miejscowości należąca do grupy LG spółka LG Chem specjalizująca się w produkcji baterii. Inwestycja już jest największą fabryką koncernu na świecie, większą niż te w Korei, Chinach i USA, a przy tym największym zakładem produkującym baterie do samochodów w Europie.

W marcu i kwietniu bieżącego roku LG Chem pozyskał duży kredyty w bankach koreańskich oraz Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, które mają umożliwić mu dalszą rozbudowę fabryki baterii do samochodów elektrycznych. Zwiększy to zatrudnienia w zakładach koncernu na Dolnym Śląsku do około 6 tys.

offshore-energy.biz/kresy.pl