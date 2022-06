Dlaczego Bitcoin jest Wiodącą Kryptowalutą

Wiele osób nigdy nie wierzyło, że Bitcoin stanie się fenomenem, jakim jest dzisiaj. Większość inwestorów instytucjonalnych krytykowała go jako aktywo spekulacyjne, które nie może wygenerować żadnej znaczącej wartości. Inni nawet przysięgali, że nigdy nie zaangażują się w kryptowaluty. Zaledwie dziesięć lat później Bitcoin staje się najbardziej pożądanym aktywem wirtualnym przez rządy, liderów przemysłu, korporacje i handlowców na całym świecie. Odwiedź Immediate Edge, aby poznać fascynujące szczegóły dotyczące mechanizmu BTC

Mimo że Bitcoin znajduje się pod coraz większą presją ze strony innych kryptowalut i organów regulacyjnych, pozostaje najbardziej dominującą kryptowalutą na rynku. W 2020 roku przewyższył wszystkie klasy aktywów, w tym metale szlachetne, stając się najbardziej wartościowym aktywem. Dlaczego więc Bitcoin ma tak znaczącą pozycję w branży kryptowalut? W poniższym artykule omówiono główne powody, dla których Bitcoin jest najlepszą kryptowalutą.

Pionier branży

Idea alternatywnych monet istniała na długo przed Bitcoinem. Innowatorzy nie dysponowali jednak odpowiednią infrastrukturą, która pozwoliłaby im wcielić te pomysły w życie. Bitcoin wprowadził technologię blockchain, która umożliwiła mu funkcjonowanie jako zdecentralizowana waluta cyfrowa. Był to kamień milowy, którego nikt wcześniej nie osiągnął, dzięki czemu Bitcoin stał się pionierem branży kryptowalutowej.

Udany start Bitcoina przekonał świat, że kryptowaluty mogą działać i wpłynął na rozprzestrzenianie się kilku różnych kryptowalut. Jednak potrzeba było trochę czasu, aby inne kryptowaluty zaznaczyły swoją obecność w branży. Dało to Bitcoinowi odpowiednią przestrzeń do zdobycia znaczącego udziału na rynku, znacznie wyprzedzając jego konkurentów.

Bitcoin blockchain to nowatorska technologia, która konsekwentnie realizuje wizję jej założycieli dotyczącą bezproblemowych, bezpiecznych i tanich transakcji. Reputacja ta odegrała znaczącą rolę w masowym przyjęciu Bitcoina przez rządy, inwestorów instytucjonalnych, firmy i osoby prywatne na całym świecie.

Jako pionier branży, kilka kryptowalut wykorzystało platformę Bitcoin do uruchomienia i prowadzenia swoich operacji. Wiele kryptowalut to klony Bitcoina, obiecujące lżejsze i bardziej wydajne wersje. Podążają one jednak śladem Bitcoina, w dużym stopniu uzależnione od jego sukcesu. Dlatego też często spadają, gdy ceny Bitcoina spadają.

Większa dostępność

Pozycja Bitcoina jako pioniera branży kryptowalutowej umożliwiła mu szybkie rozprzestrzenienie się w krótkim czasie. Jego sukces przekonał nawet wczesnych krytyków do szybkiego przyłączenia się do niego i zgromadzenia dużych pakietów Bitcoin. Jednak wielu wczesnych inwestorów instytucjonalnych nabyło Bitcoin głównie jako aktywa inwestycyjne, aby zdywersyfikować i zabezpieczyć swój majątek przed inflacją.

Wartość Bitcoina gwałtownie wzrosła, gdy ludzie zdali sobie sprawę, że może on również służyć jako waluta transakcyjna. Dzięki temu wiele firm, w tym małych przedsiębiorstw, wprowadziło Bitcoina do swoich systemów płatności, akceptując go jako zapłatę za towary i usługi. Bitcoin zainspirował szerokie możliwości biznesowe.

Bitcoin niezależnie zainspirował powstanie globalnego przemysłu kryptowalutowego, którego wartość wynosi obecnie ponad 3 biliony dolarów, co stanowi blisko połowę całego rynku kryptowalut. Znaczący odsetek tych rezerw znajduje się w posiadaniu średnich i małych firm oraz osób prywatnych na całym świecie. Ponadto Bitcoin osiąga ogromne obroty na rynkach światowych. Te cechy sprawiają, że Bitcoin jest bardziej dostępny dla ogółu społeczeństwa niż inne kryptowaluty.

Silna społeczność

Ludzie używają Bitcoina od nieco ponad dekady – to wystarczająco dużo czasu, aby przyciągnąć, zdobyć i utrzymać znaczącą grupę zwolenników na całym świecie. Zbudował on silną i rosnącą społeczność lojalnych zwolenników w najważniejszych sektorach, w tym w finansach, technologii, produkcji, handlu elektronicznym, podróżach, służbie zdrowia i handlu detalicznym. Wysoka wartość Bitcoina i jego zdolność do ułatwiania bezpiecznych, szybszych i tańszych transakcji transgranicznych sprawiły, że stał się on najlepiej sprzedającą się kryptowalutą. Inwestorzy uważają Bitcoina za walutę rezerwową świata kryptowalut, na której opierają się przy odczytywaniu rynków.

Bitcoin utrzymuje wiodącą pozycję w branży kryptowalut od momentu powstania, pomimo wahań cen. Chociaż Bitcoin musi stawić czoła ostrej konkurencji ze strony innych kryptowalut, ma on większą przewagę konkurencyjną, której obalenie zajęłoby jego konkurentom kilka lat.

Artykuł sponsorowany