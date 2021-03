Roboty handlowe, a wysoki kurs Bitcoina

Dla rynków finansowych świata rok 2021 zaczął bardzo interesująco, a to za sprawą wyjątkowo wysokiego kursu Bitcoina. Kryptowaluta osiągnęła na początku roku próg, który był przewidywany przez nielicznych ekspertów, tym samym na nowo rozpoczynając serię optymistycznych wizji na temat kryptowalut i ich roli w świecie finansów. Jednym z czynników, który według niektórych specjalistów ma wpływ na ten wysoki kurs jest stosunkowo nowe zjawisko określane mianem robotów handlowych. Co to takiego? Sprawdźmy!

Kryptowaluty osiągnęły swój limit?

Jeszcze pod koniec 2020 roku dało się słyszeć wiele głosów twierdzących, że kryptowaluty jako instrument inwestycyjny osiągają powoli swój limit i niedługo należałoby się spodziewać znacznych spadków kursu Bitcoina czy innych najpopularniejszych pozycji. Wielu zwolenników inwestowania na rynku forex twierdziło, że krytowaluty są zbyt niestabilne, żeby mogły konkurować z klasycznymi walutami. Trudno stwierdzić, czy którekolwiek z tych głosów mają rację oraz czy rozwój kierunku w jakim podążą kryptowaluty można w ogóle przewidzieć.

Boty handlowe

W ostatnim kwartale 2020 coraz większą popularnością zaczęły się cieszyć aplikacje, które udostępniają oprogramowanie stworzone z myślą o zastępowaniu użytkownika w procesie inwestycyjnym. Te boty handlowe zaczęły być również wykorzystywane jako element wspólny różnych grup zajmujących się inwestycjami. Czy inwestowanie z pomocą bota naprawdę przynosi takie zysk? Według plotek tak jest, ale po bliższym przyjrzeniu się sprawie z całą pewnością można stwierdzić, że boty handlowe to tylko narzędzia, które do osiągania znacznych zysków nadal potrzebują znacznego kapitału oraz uwagi osoby decyzyjnej. Tak samo jak ma to miejsce w przypadku klasycznego inwestowania.

Boty do krypto

Co ciekawe roboty handlowe najlepiej sprawdzają się właśnie w obracaniu kryptowalutami. Dzięki różnego typu algorytmom są w stanie sprawnie radzić sobie z zmienną sytuacją kursu krytpowalut oraz osiągnąć znaczne zyski. W dalszym ciągu jest to nadal tylko narzędzie, które do poprawnego działania potrzebuje zręcznych dłoni. Tym samym jasnym jest, że roboty handlowe nie są przyczyną wysokiego kursu bitcoina, a jedynie jedną ze składowych takiego stanu rzeczy.

Bezpieczne inwestowanie

Niezależnie od tego czy inwestuje się w kryptowaluty, klasyczne pary walutowe czy z wykorzystaniem botów handlowych to początek 2021 roku jest z pewnością dobrym czasem na rozpoczęcie długoterminowych transakcji. Warto jednak pamiętać, że skomplikowana sytuacja na świcie może powodować znaczne niestabilności, które mogą zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na zyski.

