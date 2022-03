Czy sklepy na Shopify może akceptować Bitcoin?

Kryptowaluty stają się coraz bardziej popularne, a to sprawia, że sklepy na platformie Shopify muszą zacząć myśleć o tym, jak je zaadoptować.

Według bitcoinloophole.pl ponad 18 000 firm na całym świecie, w tym sklepów Shopify, akceptuje Bitcoin jako metodę płatności, a liczby te rosną codziennie. W przeciwieństwie do tego, co niektórzy uważają, przyjęcie Bitcoin nie zakłóci Twoich istniejących metod płatności. Zamiast tego, będzie je uzupełniać, oferując swoim klientom więcej opcji podczas dokonywania zakupów. Integracja Bitcoin jako środek płatniczy zapewni również szybsze, bezpieczne i tanie transakcje. Jednakże, pomogłoby to, gdybyś najpierw dowiedział się o Shopify i zintegrowaniu go z Twoimi systemami płatności.

Czym jest Shopify?

Shopify to platforma online, która oferuje swoim użytkownikom szeroki zakres narzędzi do tworzenia i prowadzenia sklepów e-commerce. Zapewnia różne plany cenowe, które możesz wybrać w oparciu o swój budżet i potrzeby biznesowe. Shopify oferuje różne narzędzia do tworzenia wirtualnego sklepu, prezentowania swoich produktów i usług oraz przetwarzania płatności online. Platforma pozwala na dostosowanie sklepu, produktów, kanałów sprzedaży i systemów płatności do klientów docelowych, za pomocą aplikacji mobilnych, planów korporacyjnych i wsparcia.

Shopify POS umożliwia Ci sprzedaż produktów i usług niezależnie, przetwarzając sprzedaż w fizycznym sklepie detalicznym lub lokalizacjach mobilnych. Możesz jednak również korzystać ze sklepu internetowego Shopify, aby wchodzić w interakcje z klientami wirtualnie, realizując transakcje i płatności online. Poza tym, platforma oferuje również inne kanały online, pozwalając Ci na sprzedaż różnych towarów i usług w mediach społecznościowych.

Jak wprowadzić Bitcoin do Twojego sklepu Shopify

Shopify zapewnia trzy alternatywne metody płatności dla sprzedawców, którzy chcą przyjmować płatności w Bitcoin i innych walutach cyfrowych. Opcje te obejmują Coinbase Commerce, BitPay i CoinPayments. Wszystkie alternatywy umożliwiają sprzedawcom otrzymywanie płatności Bitcoin bezpośrednio do portfeli kryptowalutowych za pośrednictwem zaufanych giełd lub kont bankowych. Oto jak akceptować Bitcoin jako metodę płatności w Twoim sklepie Shopify.

Handel Coinbase

Podobnie jak Bitcoin, Coinbase Commerce jest zdecentralizowaną platformą, umożliwiającą sprzedawcom otrzymywanie płatności kryptowalutowych na całym świecie. To również daje użytkownikom pełną kontrolę nad ich funduszami. Handlowcy nie płacą nic za akceptację płatności Bitcoin, ale za wypłaty ponoszą niewielkie opłaty manipulacyjne w wysokości około 1% do 5%.

Jedną z korzyści Coinbase Commerce jest to, że pozwala na otrzymywanie płatności w innych kryptowalutach oprócz Bitcoin. To naraziłoby Twoją firmę na szerszy rynek i przyciągnęło kilku nowych klientów, płacących za towary i usługi w kryptowalutach. Platforma posiada możliwość konwersji wewnątrz aplikacji i brak obciążeń zwrotnych, zapewniając większą wygodę bez dodatkowych kosztów.

BitPay

Możesz również zainstalować BitPay, aby zacząć otrzymywać płatności bitcoinami w swoim sklepie Shopify. Wśród jego unikalnych funkcji jest umożliwienie handlowcom konwersji płatności Bitcoin na wybraną przez nich walutę. Obecnie obsługuje osiem walut, codzienne rozliczenia i nieograniczoną liczbę miesięcznych transakcji. Poza tym, użytkownicy mogą również wysyłać środki bezpośrednio na swoje konta bankowe. Jednak niektórzy klienci wyrazili obawy, że BitPay zazwyczaj pobiera stosunkowo wysokie opłaty transakcyjne.

CoinPayments

CoinPayments umożliwia również otrzymywanie płatności w Bitcoin i innych kryptowalutach. Platforma obsługuje ponad 100 kryptowalut, przy stosunkowo niższej opłacie transakcyjnej w wysokości 0,5%. CoinPayments jest dostępny w ponad 180 krajach na całym świecie i przetworzył ponad 8 miliardów dolarów płatności kryptowalutowych od 2013 roku. Oferuje również funkcję auto-konwersji, konwertując twoje tokeny Bitcoin na różne waluty, w tym USD. Jednak mają one również reputację wyższych opłat transakcyjnych niż inne omówione opcje.

Platformy opisane powyżej są dostawcami usług stron trzecich przetwarzającymi płatności kryptowalutowe w imieniu Twojej firmy. Dlatego najlepiej byłoby dowiedzieć się trochę więcej na temat każdej z nich, aby wybrać najbardziej odpowiednią opcję dla swojej firmy. Niemniej jednak, akceptowanie Bitcoin w Twoim sklepie Shopify jest doskonałym krokiem w kierunku zapewnienia bezpiecznego, taniego i natychmiastowego przetwarzania płatności.

Artykuł sponsorowany