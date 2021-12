Czy Bitcoin może stracić na wartości?

Zanim zaczniesz badać jego wartość, wiesz już, czym jest Bitcoin i prawdopodobnie myślisz o inwestowaniu w niego. Cena tej kryptowaluty osiągnęła swoją rekordową wartość wszech czasów na przełomie 2020 i 2021 roku. W tym czasie jego cena wynosiła ponad 60 000 USD, a wiele osób zaczęło się zastanawiać, co będzie dalej z tą cyfrową walutą.

Ale nawet przy tym wykładniczym wzrostem ceny, niektórzy krytycy twierdzą, że Bitcoin w końcu się załamie i straci na wartości. Niektórzy inwestorzy twierdzili nawet, że Bitcoin jest technicznie bezwartościowy, a zatem nie można w niego inwestować.

Jednakże, inwestorzy instytucjonalni zaczęli inwestować w Bitcoin. Należą do nich znaczące firmy, takie jak Tesla, MicroStrategy i Square, które teraz włączyły Bitcoin do swojego korporacyjnego kapitału. Giełdy kryptowalutowe, takie jak https://pattern-trader.app/pl/ również przeżyły rozkwit, ponieważ coraz więcej osób i instytucji spieszy się, aby nabyć tę wirtualną walutę. Zasadniczo, platformy te pozwalają ludziom na zakup Bitcoin za pieniądze fiat.

Niektórzy ludzie twierdzą, że inwestycje instytucjonalne są tym, co spowodowało hossę Bitcoina. A to dowodzi, że Bitcoin, którego kapitalizacja rynkowa przekracza bilion dolarów, zmierza donikąd. Ale dlaczego Bitcoin miałby stracić całą swoją wartość?

Czy Bitcoin może mieć zerową wartość?

Niektórzy eksperci zbadali możliwość nagłego spadku wartości Bitcoina do zera w ciągu jednego dnia. Historyczne zwroty Bitcoina pomogły takim ekspertom obliczyć neutralną pod względem ryzyka możliwość katastrofy i nie wykluczyli oni możliwości, że ta wirtualna waluta stoczy się do zera.

Niektórzy eksperci twierdzą jednak, że ta wirtualna waluta w końcu straci na wartości z powodu braku wartości wewnętrznej. Z drugiej strony, zwolennicy odpierają ten argument twierdząc, że matematyka i zaufanie konsumentów wspierają Bitcoin.

Podczas gdy większość ludzi stawia Bitcoina w opozycji do tradycyjnych pieniędzy rządowych, zarówno waluty fiat, jak i Bitcoin nie mają fizycznego towaru, takiego jak złoto, które kiedyś je wspierało. Tak więc, one również nie mają żadnej wewnętrznej wartości. Niemniej jednak, niektórzy twierdzą, że dług wspiera dolara amerykańskiego.

Argumenty przeciwko Bitcoinowi

Powszechnym argumentem przeciwko Bitcoinowi jest argument, że jest to wyrafinowany przekręt dokonany przez nikczemną grupę lub podmiot w celu kradzieży ludziom ich ciężko zarobionych pieniędzy. Niektórzy nawet argumentowali, że Bitcoin jest zmodyfikowanym schematem Ponziego.

Co więcej, niektóre osoby twierdzą, że Bitcoin nie jest zdecentralizowany. Wręcz przeciwnie, centralny komitet deweloperów kontroluje Bitcoin. I tylko ci, którzy są u władzy, mogą czerpać korzyści z tej wirtualnej waluty. Ale ten argument pomija fakt, że kompetentne osoby mogą złożyć do rozpatrzenia swoją propozycję ulepszenia Bitcoina. Co więcej, użytkownicy mogą rozwidlić cały protokół, jeśli odkryją niepożądane zmiany.

Dodatkowo, wszyscy górnicy i węzły mogą wybrać klienta do uruchomienia. Najlepszy klient to ten, który z większą ilością połączonej pracy tworzy łańcuch kanoniczny. W konsekwencji, jednostki Bitcoina na tych łańcuchach zawsze mają wartość ze względu na zasoby i pracę obliczeniową zaangażowaną w utrzymanie integralności sieci.

Inni sceptycy twierdzą, że ludzie przeceniają Bitcoina, ponieważ brakuje mu użyteczności. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ Bitcoin ma coraz większą bazę użytkowników. Początkowo Satoshi Nakamoto chciał, aby Bitcoin był systemem płatności peer-to-peer. Jednak handel online jest teraz tym, czym każdy jest zainteresowany odnośnie Bitcoina.

Uwagi końcowe

Niezależnie od tego, co się stanie, Bitcoin najprawdopodobniej będzie miał wartość. Jedyną rzeczą, która może uczynić Bitcoin bezwartościowym jest to, że wszystkie rządy zabronią posługiwanie się nim, lub uczynią go nielegalnym. Jednak taki konsensus jest prawie niemożliwy do osiągnięcia. Co więcej, ludzie nadal będą mieli dostęp do swoich cyfrowych portfeli i giełd kryptowalut online. Globalnie rozprzestrzenione węzły i decentralizacja sieci Bitcoin nadaje Bitcoinowi wartość, zwłaszcza jego propozycja w technologii blockchain. Dlatego Bitcoin może stracić trochę na wartości, ale jest mało prawdopodobne, że straci ją całą.

