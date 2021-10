Istotne czynniki wpływające na cenę Bitcoin

Wiele osób chce inwestować w Bitcoina po uświadomieniu sobie jego obecnej wartości. Jednakże, ta wirtualna waluta wykazywała ekstremalną zmienność na przestrzeni lat. Chociaż jej wartość wzrosła od czasu jej wprowadzenia, Bitcoin pozostaje zmiennym aktywem cyfrowym. Ale co wpływa na cenę tej wirtualnej waluty?

Oto niektóre z kluczowych czynników wpływających na cenę Bitcoin.

Podaż i popyt

Prawdopodobnie słyszałeś o podaży i popycie, jeśli byłeś w podstawowej klasie ekonomii. Prawo popytu i podaży odnosi się do prawie wszystkiego, co ma jakąś wartość. Zgodnie z tym prawem, zapotrzebowanie na coś maleje, gdy cena wzrasta. Kiedy cena towaru wzrasta, sprzedawcy mają tendencję do dostarczania lub wypuszczania większej ilości tego towaru na rynek. Działania dostawców i nabywców określają cenę rynkową towaru i jego wielkość. I ta koncepcja znacząco wpływa na cenę Bitcoina.

Zgodnie z pierwotnym protokołem Bitcoina, ta wirtualna waluta ma ustalony wskaźnik produkcji. Górnicy generują nowe tokeny poprzez przetwarzanie bloków transakcji, a podział Bitcoina na połowę nadaje temu procesowi niskie tempo. W związku z tym, Bitcoin ma szybciej rosnący popyt niż podaż. A to sprawia, że cena tej wirtualnej waluty wciąż rośnie.

Co więcej, Satoshi Nakamoto stworzył Bitcoina z limitem 21 milionów tokenów. Po osiągnięciu tej kapitalizacji, górnicy nie będą zarabiać nowych Bitcoinów po zweryfikowaniu transakcji. Gdy tak się stanie, nagrody za weryfikację transakcji mogą nie mieć wpływu na wartość tej cyfrowej waluty. Zamiast tego, czynniki takie jak użyteczność i praktyczność w życiu codziennym będą określać wartość Bitcoina.

Koszt wytwarzania

Bitcoin istnieje jako aktywo cyfrowe. Jest to jednak produkt, który wymaga wydobycia przez górników. A proces wydobywania może mieć bardzo wysokie zużycie energii elektrycznej, zwiększając koszt produkcji Bitcoina.

Zasadniczo, proces wydobywania pociąga za sobą rozwiązywanie złożonych problemów matematycznych lub kryptograficznych. Po wydobyciu nowych Bitcoinów, górnicy otrzymują nagrodę. Ale górnicy używają potężnych komputerów o wysokim zużyciu energii elektrycznej do rozwiązywania problemów matematycznych. A to może zwiększyć koszt produkcji i wartość Bitcoina.

Weryfikacja pojedynczego bloku może zająć około 10 minut. Z większą liczbą górników dołączających do procesu, konkurencja wciąż rośnie. A rosnąca konkurencja sprawia, że rozwiązanie pojedynczego problemu matematycznego staje się trudne. Kiedy tak się dzieje proces wydobycia kosztuje więcej, ponieważ górnik może spędzić więcej niż 10 minut. A to będzie miało wpływ na wartość tej cyfrowej waluty.

Konkurencja

Podczas gdy Bitcoin jest obecnie najbardziej znaną i renomowaną kryptowalutą, na świecie istnieją tysiące walut cyfrowych. Należą do nich Litecoin, Dogecoin i Ethereum. Wszystkie one walczą o przyciągnięcie uwagi każdego, kto korzysta z tradycyjnego systemu finansowego.

W związku z tym, ta konkurencja tworzy zatłoczoną przestrzeń, w której inwestorzy chcą zdywersyfikować swoje portfele. Ale, ta konkurencja może uziemić wartości Bitcoina poprzez zmniejszenie jego bazy użytkowników. Gdyby Bitcoin był jedyną cyfrową walutą dostępną dzisiaj, jego cena byłaby inna.

Regulacje sprzedaży

Obecnie większość ludzi korzysta z profit maximizer do handlu kryptowalutami. A to ułatwia ludziom zdobycie Bitcoina bez angażowanie się w proces wydobycia. Każda giełda kryptowalutowa lub platforma handlowa napotyka różne przepisy dotyczące sprzedaży. Ponadto, niektóre rządy jeszcze nie przyjęły żadnego stanowiska w sprawie Bitcoina, ponieważ jest to nowy składnik aktywów. Inne zmieniają zasady, takie jak opodatkowanie.

Zdecentralizowanie oznacza, że Bitcoin nie ma powiązania z żadnym rządem centralnym lub jego agencjami. W związku z tym, niektóre regulacje kryptowalutowe mogą wpłynąć na wartość Bitcoina ze względu na ich implikacje dla inwestorów. Na przykład, strach przed zbliżającą się decyzją rządu lub oświadczeniem może obniżyć cenę Bitcoin.

Przekaz medialny

Pozytywny przekaz medialny może zwiększyć wartość Bitcoina, podczas gdy negatywna uwaga może mieć negatywny wpływ. Media zwiększają zrozumienie ludzi na temat tej kryptowaluty i jej funkcjonalności. Zwiększenie poziomu wiedzy może przyciągnąć więcej osób do zakupu lub inwestowania w tę wirtualną walutę, podnosząc jej wartość.

Uwagi końcowe

Na wartość Bitcoina składa się kilka czynników. Jednak ta cyfrowa waluta jest w fazie rozwoju. Oznacza to, że jej cena i czynniki na nią wpływające mogą się z czasem zmienić. Dlatego przed zainwestowaniem w Bitcoin należy zbadać rynek i świat kryptowalut.

