Dlaczego kryptowaluty przyciągają banki centralne

Banki centralne na całym świecie są obecnie zainteresowane Bitcoinem i innymi wirtualnymi walutami. Niektóre kraje, takie jak Chiny, rozwinęły swoje kryptowaluty. Dlaczego więc banki centralne ponownie interesują się wirtualnymi walutami?

Bez wątpienia stosowanie fizycznej gotówki na całym świecie maleje. Jest to szczególnie widoczne po tym, jak rządy na całym świecie wprowadziły lockdowny i inne środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Z tego powodu, wiele banków centralnych zaczęło myśleć o walutach cyfrowych.

Obecnie ponad 60 banków centralnych przygląda się kryptowalutom. Niektóre z nich są na etapie prób. Na przykład, Bank Japonii przeprowadza roczną próbę cyfrowego jena. Ludowy Bank Chin wypróbował już cyfrowego juana w Chengdu, Shenzhen i Suzhou. Kraj ten ma również loterię cyfrowego portfela. Rząd planuje zezwolić odwiedzającym na wydawanie cyfrowych juanów podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.

Zapotrzebowanie na kryptowaluty w krajach rozwijających się

Rozwój cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) w Europie jest wolniejszy. Europejski Bank Centralny badał potencjalne zastosowania CBDC w całej UE. Jednak wprowadzenie tej waluty zajmie kolejne cztery lata, o ile w ogóle dojdzie do skutku. Grupa zadaniowa powołana przez Bank Anglii już ocenia praktyczne aspekty, ryzyko i korzyści z posiadania czegoś, co nazywają Britcoinem. Krytycznym elementem pracy grupy zadaniowej jest zidentyfikowanie istnienia przypadku użycia CBDC.

Ale te projekty nie mają czegoś, co CBDC na Bahamach miało podczas swojego wprowadzenia. Wprowadzenie Sand Dollar przywróciło usługi bankowe na wyspach zewnętrznych szybko po huraganie Dorian w 2019 roku. Według Banku Centralnego Bahamów, ta cyfrowa waluta jest oparta na telefonie komórkowym i odporna na burze. I staje się pierwszym funkcjonalnym CDBC na świecie.

Obywatele Bahamów mogli używać Sand Dollar do otrzymywania i wysyłania środków bez korzystania z konta bankowego w formie elektronicznej. W ten sposób, ta cyfrowa waluta zapewniała pieniądze, które ludzie używali offline między wyspami. Dzięki temu przekazywanie niewielkich kwot za pomocą telefonu komórkowego było tak samo możliwe, jak wręczenie komuś banknotu pięciodolarowego.

CBDC w gospodarkach wschodzących

Być może rosnąca liczba projektów CBDC, które są w toku, doprowadzi do sytuacji awaryjnej większej liczby giełd kryptowalutowych. Obecnie kraje takie jak Urugwaj, Ukraina, Kambodża, Turcja i Ekwador posiadają te projekty.

Celem tych projektów jest ułatwienie włączenia finansowego. W związku z tym wszystkie mają na celu wypełnienie obecnej luki między osobami korzystającymi z usług bankowych i nie korzystającymi z usług bankowych.

W krajach rozwijających się, stworzenie nowoczesnego systemu bankowego może przynieść wiele korzyści. Dodatkowo, nadążanie za obecną gospodarką cyfrową może pomóc światu zniwelować przepaść między bogatymi i biednymi. Niestety, niektórzy ludzie są sceptycznie nastawieni do cyfrowych walut.

Zachodnie demokracje nie chcą zakłóceń

W większości przypadków, banki centralne rozwijają swoje waluty cyfrowe, aby uniknąć zakłóceń. W idealnym przypadku chcą one kontrolować swoje systemy monetarne poprzez zapewnienie, że aktywa cyfrowe, takie jak Bitcoin, nie zakłócają ich operacji.

Większość banków centralnych jest zaniepokojona protokołami Defi, ponieważ ułatwiają one szybkie płatności z niskimi opłatami transakcyjnymi. Co więcej, przyciągają one więcej rozwiązań finansowych typu peer-to-peer i mają ochronę przed zmiennością cen innych wirtualnych aktywów.

Konkluzja

Świat w coraz większym stopniu staje się bezgotówkowy, a wirtualne aktywa cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Banki centralne muszą znaleźć skuteczne sposoby konkurowania lub ryzykują, że ich polityka monetarna ulegnie osłabieniu. Cyfrowe waluty banków centralnych mogą uzupełnić, a nie zastąpić ich system płatności gotówkowych.

