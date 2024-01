10 miliardów dolarów na skomunikowanie Europy z Azją Środkową

Europejskie i międzynarodowe instytucje finansowe przeznaczą 10 miliardów euro na rozwój połączeń transportowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Azją Centralną. Celem szlaki handlowe omijające Rosję.

Służba prasowa dyplomacji Unii Europejskiej przedstawia to jako efekty forum inwestycyjnego “Global gateway”, jakie rozpoczęło się w poniedziełek w Brukseli i będzie trwać we wtorek. Goszczą na nich premierzy wszystkich państw Azji Środkowej – Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu, wraz z delegacjami rządowymi. Logistyka stała się głownym tematem forum, w czasie gdy państwa zachodnie starają się wypierać wpływy Rosji z tego regionu i kształtować lądowe szlaki transportowe do Chin z pominięciem jej terytorium.

Podczas pierwszego dnia Forum podkreślono, że sytuacja na Ukrainie zmusiła Europejczyków i Azjatów do poszukiwania alternatywnych skutecznych sposobów dostaw towarów pomiędzy Europą a Azją z pominięciem Rosji. W tym kontekście istotny jest transkaspijski korytarz transportowy. Uczestnicy forum planują szczegółowo omówić projekty, na które będą kierowane zapowiadane przez Unię Europejską środki finansowe. Inwestycje mają pomóc w przekształceniu szlaku handlowego łączącego Azję Środkową z Europą w szlak intermodalny umożliwiający dostawę towarów w ciągu 15 dni, zrelacjonował portal Fergana.



Strony podpisały dokumenty w ramach generalnej umowy inwestycyjnej o wartości 10 miliardów euro. Tym samym Europejski Bank Inwestycyjny w ramach gwarancji Komisji Europejskiej przyznał pożyczkę w wysokości 1,47 mld euro rządom Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu oraz Bankowi Rozwoju Kazachstanu.

Z kolei Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podpisał list intencyjny z rządem Kazachstanu, zgodnie z którym instytucja finansowa przekaże temu państwu 1,5 miliarda euro na projekty z zakresu transportu i logistyki.

Według doniesień mediów uzbeckich Europejski Bank Inwestycyjny podpisał z przedstawicielem tego kraju odrębną umowę na kwotę 500 mln euro.

Pierwszego dnia forum do uczestników przemówił wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell, którego wystąpienie zrelacjonowaliśmy na naszym portalu. Podkreślił znaczenie współpracy UE z państwami regionu Azji Centralnej. „Cztery lata temu, kiedy przyjechałem do Brukseli, Azja Środkowa wydawała się gdzieś na peryferiach, a teraz jesteście w centrum wszystkiego. Jesteście kamieniem węgielnym między Europą a Azją. Wszystko, co liczy się między Europą a Azją, przechodzi przez was. I dlatego nasze partnerstwo jest dla nas tak ważne” – powiedział szef unijnej dyplomacji.

Borrell orzestrzegał swoich gości przed Rosją, ale też przed omijaniem nałożonych na nią przez UE sankcji, namawiał ich do rozwijania omijających ją szlaków transportowych.

Transkaspijski Korytarz Transportowy (inna nazwa to Korytarz Środkowy) to szlak transportowy z Chin, przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan i Gruzję. W istocie projekt ten stanowi alternatywę dla rosyjskiej kolei transsyberyjskiej w transporcie towarów z Chin do Europy, jest jednak obecnie znacznie mniej dogodny, ze względu na konieczność przekroczenia Morza Kaspijskiego. Kazachstan utrzymuje jednak, że można nim przewieźć do 10 mln ton ładunków rocznie, w tym do 200 tys. kontenerów, podaje Fergana.



