Górski Karabach: azerska kolumna wojskowa zniszczona przez siły armeńskie [+VIDEO/18+]

Resort obrony Armenii zaprezentował nagranie rozbitej azerbejdżańskiej kolumny wojskowej, w tym pojazdów opancerzonych.

W czwartek ministerstwo obrony Armenii zamieściło w sieci nagranie wideo pokazujące efekty ataku na kolumnę wojsk azerskich. Opis zamieszczony przez Ormian wskazuje, że przygotowująca się do ataku kolumna azerska została wykryta i wpadła w zasadzkę w lasach w rejonie miasta Berdzor, położonej w środkowo-zachodniej części Górskiego Karabachu.

„Armia Obronna Republiki Arcach dalej wykrywa i niszczy azerbejdżańskie oddziały przygotowujące się do ataku. Prezentowane nagranie pokazuje około 10 sztuk sprzętu, w tym wozy bojowe piechoty i pojazdy opancerzone Sandcat produkcji izraelskiej zniszczone w rezultacie działań strony armeńskiej w lasach w pobliżu Berdzor” – informuje Ministerstwo Obrony Armenii.

Nagranie wykonano z drona rozpoznawczego. Widać na nim krętą drogę w górzystym terenie, a przy niej zniszczone lub uszkodzone i opuszczone azerbejdżańskie pojazdy wojskowe. Wśród tych pierwszych są pozbawiony wieży czołg T-72, a za nim leżący na boku pojazd, najpewniej minoodporny Marauder.

Cztery inne samochody wojskowe, w tym prawdopodobnie typu Marauder i Sandcat, znajdują się opuszczone w części zalesionej.

Kolejne kadry pokazują inny odcinek zapewne tej samej drogi oraz kolejne wyeliminowane z walki pojazdy wojsk Azerbejdżanu, w tym jeden palący się. Dalej pokazano upuszczony i zapewne uszkodzony wóz bojowy piechoty BMP-2 w otwartym terenie, a dalej dwa kolejne tego samego typu, stojące z boku drogi tyłem do siebie. Pierwszy jest pozbawiony gąsienic z lewej strony, drugi ma otwarty tylny właz wejściowy. Kawałek dalej przy rozwidleniu drogi, z okolicą częściowo rozjeżdżoną przez pojazdy gąsienicowe, widać ciała kilku zabitych żołnierzy azerskich, a także ślady po eksplozjach i miejscowych pożarach. Zabici to prawdopodobnie członkowie załóg i desant z wyeliminowanych BMP-2.

Dodajmy, że wcześniej Armenia zamieściła nagranie mające przedstawiać atak z powietrza na oddziały azerskiej piechoty przygotowujące się do ataku w kierunku miasta Szuszi.

