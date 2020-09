Górski Karabach: Armenia informuje o zestrzeleniu kilkudziesięciu azerskich dronów [+VIDEO]

Armeńskie media informują o kolejnych przypadkach zestrzelenia dronów bojowych, które mają być masowo wykorzystywane przez stronę azerską. Rzekomo Ormianie zniszczyli już kilkadziesiąt azerskich bezzałogowców. Obie strony oskarżają się też o ostrzeliwanie obszarów zamieszkałych przez cywilów.

We wtorek w mediach pojawiły się informacje o zestrzeleniu przez siły armeńskie azerskiego drona nad terytorium Górskiego Karabachu. W sieci pojawiło się nagranie mające przedstawiać moment wystrzelenia pocisku rakietowego w stronę lecącego wolno bezzałogowca i moment trafienia.

Później armeńskie profile w mediach społecznościowych udostępniały nagranie, mające rzekomo przestawić szczątki zestrzelonego azerskiego drona. Nie podano jednak informacji na temat typu rzekomo zestrzelonego bezzałogowca ani o tym, dzięki jakiemu systemowi tego dokonano.

Our camera recorded the fragments of the downed Azerbaijani drone in #Hadrut

Наша камера зафиксировала осколки сбитого азербайджанского беспилотника в Гадруте#AzerbaijaniAgression pic.twitter.com/WyXm2uuNQi — Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) September 29, 2020

W środę nad ranem armeńskie media podały, że zestrzelono parę kilka azerskich dronów, które wleciały w strefę powietrzną nad Stepanakert, największym miastem i faktyczną stolicą Górskiego Karabachu. Według tych doniesień, w nocy nadleciały tam trzy drony w typie amunicji krążącej Harop, produkcji izraelskiej, przeznaczone m.in. do niszczenia stacji radiolokacyjnych. Ormianie twierdzą, że dwa bezzałogowce udało im się zestrzelić.

 Along the entire length of the Artsakh frontline there is artillery fire at the moment. At night two UAVs of the opponent was shot in the air of Stepanakert. pic.twitter.com/j4pYniOnUe — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 30, 2020

Ponadto, powiązane z Armenią serwisu twierdziły, że we wtorek wieczorem zauważono turecki dron Bayraktar TB-2 krążący nad lotniskiem Giumri, drugim co do wielkości portem lotniczym w Armenii.

Według oficjalnych danych strony armeńskiej z wtorku wieczorem, do tamtego czasu poległo 84 żołnierzy sił zbrojnych Armenii, a ponad 180 zostało rannych. Ormianie zarzucają Azerom, że ci ostrzeliwują z artylerii wioski w prowincji Gegharkunik na wschodzie kraju, w wyniku czego miała zginąć jedna osoba cywilna.

Ponadto, Armenia twierdzi, że w położonym tam mieście Wardenis spłonął autobus zaatakowany przez azerski bezzałogowiec. Wcześniej rzeczniczka armeńskiego resortu obrony, Shushan Stepanyan podała, że armia azerska ostrzelała w tym rejonie, również z powietrza, oddział Sił Zbrojnych Armenii. Azerowie twierdzą, że stacjonujący w tamtej okolicy Ormianie wcześniej ostrzelali terytorium Azerbejdżanu. Stepanyan twierdzi, że to azerska dezinformacja mająca przygotować grunt pod działania zbrojne.

We wtorek wieczorem zastępca dowódcy Armii Obrony Arcach (Górskiego Karabachu) Artur Sargsyan powiedział, że jak dotąd straty Azerbejdżanu wynoszą ponad 500 ludzi, 17 czołgów, 4 transportery opancerzone, 3 ciężkie opancerzone wozy techniczno-inżynieryjne i 13 dronów.

Później Artsrun Hovhannisyan z Ministerstwa Obrony Armenii podał jeszcze większe szacunki strat po stronie Azerów: 790 zabitych (w tym 180 w rejonie Karwaczarr) i około 1,5 tys. rannych, 137 czołgów i pojazdów opancerzonych, 72 drony, 7 śmigłowców i samolot. Powiedział też, że walki trwają niemal wzdłuż całej granicy, a nasilone są szczególnie na północy i na południu, ale wszystkie azerskie natarcia zostały odparte.

Dodajmy, że inne armeńskie serwisy podawały doniesienia o kolejnych, rzekomych zestrzeleniach azerskich dronów, twierdząc przy tym, że liczba takich zniszczonych bezzałogowców sięga już 50 maszyn.

Resort obrony Armenii upowszechniał też nagranie, mające przedstawiać azerski ciężki system artylerii rakietowej TOS-1 ostrzeliwujący stanowiska ormiańskie z pozycji położonej w pobliżu zabudowań cywilnych.

The footage shows how the Azerbaijani TOS-1A heavy artillery systems are placed in a settlement and open fire from there turning their own citizens into human shields. pic.twitter.com/LxAaAyLdtp — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 29, 2020



W środę rano źródła armeńskie twierdziły, że walki trwają w dalszym ciągu, a pozycje sił armeńskich na północy są atakowane z powietrza przez tureckie drony. Rzekomo w powietrzu widziano też tureckie myśliwce F-16. Jak pisaliśmy, w poniedziałek prezydent Armenii zarzucił Turcji udzielanie Azerbejdżanowi pomocy w wojnie w Górskim Karabachu w postaci doradców, najemników, cyberataków, dronów i myśliwców F-16.

Azerowie podali z kolei, że w wyniku prowadzonego przez Ormian ostrzału na tereny zamieszkałe zginęło już 12 azerskich cywilów, a 35 zostało rannych. Według danych przekazanych przez Biuro Prokuratora Generalnego Azerbejdżanu, uszkodzonych zostało 66 domów i 8 budynków infrastruktury cywilnej.

Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu podaje, że jak dotąd w walkach zginęło lub zostało rannych około 2,3 tys. żołnierzy ormiańskich. Strona azerska oficjalnie twierdzi, że zniszczyła około 130 armeńskich czołgów i pojazdów opancerzonych, ponad 200 jednostek artylerii, liczne systemy rakietowe i granatniki, około 25 systemów obrony przeciwlotniczej (w tym system S-300), sześć stanowisk dowodzenia i obserwacyjnych, a także pięć składów amunicji i około 50 jednostek broni przeciwpancernej.

27 września Azerbejdżan oskarżył Armenię o intensywne ostrzeliwanie pozycji azerbejdżańskiej armii. Z kolei Armenia poinformowała o ofensywie azerbejdżańskich sił zbrojnych w Górskim Karabachu i ostrzale miejscowości w tej republice, w tym jej stolicy – Stepanakertu. Obie strony poinformowały o zabitych i rannych, w tym wśród ludności cywilnej. Władze Armenii wprowadziły stan wojenny, podobną decyzję podjęły władze Republiki Arcachu. Działania wojenne były kontynuowane w poniedziałek i wtorek.

