GDDKiA: W tym roku podpisano cztery umowy na budowę ponad 60 km trasy Via Carpatia

W tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała cztery umowy, warte ponad 3,6 mld zł, na realizację będącej częścią Via Carpatia drogi ekspresowej S19. Dzięki umowom powstanie 61,3 km trasy.

W sobotę rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Szymon Piechowiak poinformował, że podpisane w 2020 roku umowy obejmują odcinki Białystok Zachód – Księżyno, Księżyno – Białystok Południe z odcinkiem DK65, Białystok Południe – Ploski oraz Rzeszów Południe – Babica. Jak podkreślił, w realizacji jest już 257,2 km trasy Via Carpatia. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 75 km szlaku.

„W przetargu mamy kolejne 112,6 km, a przygotowujemy następne 258,9 km” – podał Piechowiak. Zaznaczył, że korytarz Via Carpatia, którego głównym elementem na terenie Polski jest droga ekspresowa S19, stanowi dla Dyrekcji priorytet w następnych latach. W 2021 roku GDDKiA planuje podpisać kolejne 11 umów na odcinki S19 o łącznej długości prawie 170 km. W przyszłym roku planowane jest oddanie do użytku 70 km trasy.

Jednocześnie, GDDKiA szacuje, że do końca 2026 roku Via Carpatia będzie dostępna już niemal w całości. Jeden z odcinków na Podkarpaciu, długości niespełna 3 km, miałby być gotowy w 2029 r. Budowa całej trasy ma kosztować ponad 30 mld zł, ale Piechowiak zastrzegł, że dziś trudno precyzyjnie określić koszty całej inwestycji. Wynika to m.in. z brak decyzji co do ostatecznego przebiegu niektórych odcinków, np. w okolicy Białegostoku czy na południe od Rzeszowa.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km. Równolegle trwają prace nad łączącą Warszawę i Tallin trasą Via Baltica.

Przypomnijmy, że Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Na terenie Polski przebiegnie drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku.

PAP / RIRM / Kresy.pl