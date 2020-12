Argentyna użyje rosyjskiej szczepionki

Władze Argentyny dopuściły do zastosowania nie tylko szczepionki Pfizera, ale też rosyjskiego preparatu Sputnik V.

Jak podała w niedzielę agencja informacyjna Interfax, Argentyna jest już gotowa do rozpoczęcia masowych szczepień przeciwko koronawirusowi SARS CoV-2. Powszechne szczepienia mają rozpocząć się we wtorek. Według agencji do ich przeprowadzenia wykorzystane zostaną różne rodzaje preparatów.

Władze południowoamerykańskiego państwa dopuściły do użytku amerykańsko-niemiecką szczepionkę Pfizera, ale też preparat niemieckiego BioNTech oraz opracowaną przez Rosjan szczepionkę Sputnik V. Ta ostatnia w poniedziałek ma zostać przetransportowana do wszystkich regionów kraju, tak aby wejść do użytku dzień potem.

Jak do tej pory Argentyna otrzymała 300 tys. dawek Sputnika V, które dotarły do niej w czwartek. Rosjanie mają kontynuować dostawy już w nowym roku.

W Argentynie odnotowano od początku pandemii 1,578 mln przypadków zakażenia co daje południowoamerykańskiemu państwu 12 miejsce na świecie pod tym względem i trzecie na kontynencie. Zmarło 42,1 tys. nosicieli.

Wśród państw europejskich na użycie rosyjskiej szczepionki przeciw koronawirusowi zdecydowała się Serbia.

interfax.ru/wordlometters.info/kresy.pl