W czasie swojej inauguracji nowy prezydent Argentyny przekazał Zełenskiemu judaistyczny symbol religijny

Nowy prezydent Argentyny po raz kolejny potwierdził, że pozostaje pod wpływem judaizmu. W czasie niedzielnej inauguracji odwołał się do historii stanowiącej osnowę żydowskiego święta Chanuka.

Jak zrelacjonował “The Times of Israel” przemawiając z okazji swojej inauguracji w roli prezydenta Argentyny Javier Mieli odwołał się do historii celebrowanej w czasie przypadającego w tym roku okres 7-15 grudnia żydowskiego święta Chanuka. „To nie przypadek, że to objęcie [urzędu] odbywa się w święto Chanuki, święto światła, i że tym samym celebruje się prawdziwą istotę wolności” – Milei powiedział podczas swojego przemówienia na schodach gmachu parlamentu w Buenos Aires. Jak dodał – „Wojna Machabeuszy jest symbolem zwycięstwa słabych nad potężnymi, nielicznych nad wieloma, światła nad ciemnością i ogólnie prawdy nad nieprawdą”.

Radykalny liberał, który dość niespodziewanie wygrał wybory prezydenckie, potwierdził tym samym swoje zaangażowanie w judaizm. Choć wychował się w katolickiej rodzinie, ostro krytykował w ostatnich latach Kościół Katolicki, a szczególnie papieża Franciszka. Milei ma codziennie czytać świętą księgę judaizmu Torę. Duchowym autorytetem nowego prezydenta Argentyny ma być rabin Axel Wahnish.

Milei wysyłał sprzeczne sygnały, co do tego, czy zamierza przejść na judaizm. Z jednej strony twierdził, że jako prezydent miałby problem z przestrzeganiem szabasu, z drugiej, pod koniec listopada agencja Bloomberg podała, że polityk jednak skłania się do formalnej zmiany wyznania.

Podczas swojej pierwszej podróży zagranicznej po wyborze Milei odwiedził grób rabina Chabad-Lubavitch w Nowym Jorku i obiecał, że Izrael będzie jego pierwszym zagranicznym celem podróży jako prezydenta. Wcześniej deklarował, że dokona przeniesienia ambasady Argentyny w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy w geście uznania przynależności całego miasta do terytorium Izraela, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym.



Przemówienie inauguracyjne nie było jedynym odwoującym się do judaizmu akcentem w zachowaniu nowego prezydenta Ukrainy. Wymieniając się uściskiem dłoni z obecnym na inauguracji prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podarował mu menorę – świecznik używany przez Żydów do zapalania światła właśnie w czasie Chanuki. Milei nawiązał w ten sposób do żydowskiego pochodzenia ukraińskiego prezydenta.

Była to pierwsza podróż Zełenskiego do Ameryki Południowej od czasu rozpoczęcia w 2022 r. rosyjskiej inwazji na jego kraj.

