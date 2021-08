Gantz: Izraelska armia nie będzie bawić się z Hezbollahem

Po wymianie ognia między armią izraelską a Hezbollahem izraelski minister obrony Benny Gantz ogłosił w piątek, że izraelska armia nie będzie się „bawić” z Hezbollahem – donosi Times of Israel.

Gantz ostrzegł również, że Izrael jest gotowy pogorszyć tragiczną sytuację Hezbollahu i Libanu, jeśli na południu Izraela nie zostanie utrzymany spokój.

„Nie zamierzamy pozwolić Hezbollahowi bawić się nami i Hezbollah o tym wie” – powiedział Gantz dla izraelskiego kanału telewizyjnego 12. „Sytuacja Libanu jest niepewna”. Według The Times of Israel, Gantz również stwierdził: Zalecamy, aby Hezbollah, armia libańska i rząd libański nie testowały państwa Izrael.

„Nie interesuje nas Liban, z wyjątkiem utrzymywania bezpieczeństwa i spokoju” – powiedział, dodając, że spokój spotka się ze spokojem.

Z kolei lider libańskiej grupy Hezbollah Hassan Nasrallah powiedział w sobotę, że jego grupa zdecydowała się odpowiedzieć na izraelskie naloty na otwartym terenie, ale może eskalować swoje działania w przyszłości. W sobotę nie zgłoszono żadnych uderzeń i dotychczas nie zgłoszono żadnych ofiar.

W przemówieniu upamiętniającym zakończenie wojny z Izraelem w 2006 roku Nasrallah powiedział, że izraelskie naloty w tym tygodniu były „niebezpiecznym wydarzeniem”, którego nie widziano w ciągu ostatnich 15 lat.

„Wybraliśmy wczoraj otwartą ziemię w rejonie farm Shebaa, aby wysłać wiadomość i zrobić krok, a później możemy eskalować o kolejny krok” – powiedział Nasrallah. Nasrallah powiedział, że opcje Hezbollahu obejmują odpowiedź na każdym otwartym terenie w „północnej okupowanej Palestynie”, Galilei lub na Wzgórzach Golan.

W środę służba prasowa Sił Obronnych Izraela poinformowała, że z terytorium Libanu wystrzelono trzy rakiety w kierunku Izraela, izraelska artyleria otworzyła w odpowiedzi ogień w kierunku Libanu.

RAW FOOTAGE: 3 rockets were just fired from Lebanon toward northern Israel. 2 rockets landed in Israel, and 1 fell inside Lebanon.

In response, our artillery forces fired into Lebanon. pic.twitter.com/Sf3754RqRU

— Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2021