Stany Zjednoczone przeznaczą miliardy dolarów na wsparcie Izraela

As @Yair_Rosenberg points out, the $500,000,000 to Israel is not technically part of the COVID bill, but a separate bill passed with foreign aid – still at the same time Congress said they can’t afford more than $600 in a one-time payment to Americans: https://t.co/kWD2wHnVdP

Senator Bernie Sanders wskazał również na ogólny budżet Pentagonu w czasie, gdy jego dążenie do realizacji czeków stymulacyjnych w wysokości 1200 dolarów nie powiodło się.

„Republikanie i niektórzy konserwatywni Demokraci uważali, że czek na przetrwanie w wysokości 1200 dolarów dla klasy robotniczej jest zbyt kosztowny. Ale nie mieli problemu z przekazaniem rozdętemu Pentagonowi 740 miliardów dolarów na broń i wojnę” – napisał Sanders na Twitterze. „Może, tylko może, czas gruntownie przemyśleć nasze krajowe priorytety”.

Republicans & some conservative Democrats thought that a $1,200 survival check for the working class was too costly. But they had no problem giving the bloated Pentagon $740 billion for weapons & war.

Maybe, just maybe, it’s time to fundamentally rethink our national priorities.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 22, 2020