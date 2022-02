Francuska straż przybrzeżna zatrzymała rosyjski statek na Kanale La Manche

Statek, który według francuskich władz mógł należeć do rosyjskiej firmy podejrzanej o naruszenie sankcji handlowych związanych z wojną na Ukrainie, został rano przejęty przez francuską straż przybrzeżną- przekazała agencja prasowa Reutera.

Statek został skierowany do francuskiego portu Boulogne-sur-Mer między godziną 3:00 a 4:00, powiedziała kapitan Veronique Magnin z francuskiej prefektury morskiej, dodając, że urzędnicy celni przeprowadzają bieżące kontrole.

Rosyjska ambasada we Francji prosi francuskie władze o wyjaśnienia w sprawie zajęcia rosyjskiego statku towarowego, podała w sobotę rosyjska agencja informacyjna RIA.

BREAKING: Russian embassy in France says that a Russian cargo ship has been seized by French customs in the Channel, on suspicion of being linked to sanctioned interests, and is currently in Boulogne-sur-Mer port.

