Francja chce wysłać arabską broń na Ukrainę [+VIDEO]

W środę Konfederacja Wolność i Niepodległość przedstawiła projekt rozporządzenia ws. zakazu wwozu do Polski kolejnych 18 grup produktów rolnych z Ukrainy. „Wzywamy do wprowadzenia krajowego embarga na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy i pozostałych krajów spoza UE” - zaznaczył wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak.

Wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji, Krzysztof Bosak zaznaczył, w kontekście protestu rolników, że w środę podczas prezydium Sejmu koalicja rządząca zablokowała uchwałę Konfederacji, wyrażającą solidarność z polskimi rolnikami i wzywającą rząd do realizacji ich oczekiwań. „Uchwała ta została skierowana do komisji, co oznacza, że możemy sobie tam debatować. Nie chcą przegłosować jej w Sejmie” - dodał. Sprecyzował, że „uchwała zmierza do zablokowania zalewu żywnością z Ukrainy, rozszerzenia embarga oraz do odrzucenia Europejskiego Zielonego Ładu, przeciwko któremu protestują rolnicy”.