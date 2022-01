Estonia kupuje 500 pocisków Spike SR

Estonia kupi ponad 500 izraelskich pocisków przeciwpancernych Spike SR, podało Centrum Inwestycji Obronnych (RKK). Pierwsza partia zostanie dostarczona jeszcze w tym roku i będzie zawierać wyposażenie dodatkowe, takie jak pociski treningowe. Wyrzutnie są już podobno na wyposażeniu sił zbrojnych kraju.

Głównymi operatorami Spike SR będzie ochotnicza Liga Obrony (Kaitseliit), która tymi systemami zastąpi holowane działa przeciwpancerne 90 mm.

„Jest to jednorazowy pocisk przeciwpancerny o zasięgu do dwóch kilometrów, który jest również zdolny do atakowania celów ruchomych. Pierwsze dostawy dotrą do Estonii w 2022 roku” – powiedział Ramil Lipp, kierownik kategorii uzbrojenia w RKK.

Zamówienie jest częścią umowy podpisanej w 2019 roku, na dostawę 18 systemów wyrzutni Spike dla estońskiej armii w okresie siedmiu lat.

Wyrzutnie dostarczono już w 2020 roku, a umowa zawiera opcję zakupu dodatkowych systemów wyrzutni.

Estońskie siły zbrojne używały również w przeszłości przestarzałych już systemów rakiet przeciwpancernych Milan.

Liga Obrony jest ochotniczą, obsadzaną obywatelami siłą, która stanowi uzupełnienie sił zbrojnych.

Jak informowaliśmy, Estończycy złożyli również zamówienie na dostawy granatników przeciwpancernych Carl-Gustaf M4 do estońskich sił zbrojnych. Wartość zamówienia to około 45 milionów złotych, a dostawy mają być realizowane w latach 2021-2022.

Przypomnijmy, że w 2020 roku w mediach zwracano uwagę, że decyzja o pozyskaniu dla polskiej armii amerykańskich ppk Javelin to zakup bez przetargu i bez konkretów dla polskiego przemysłu. Podkreślano też, że może to być zagrożenie dla opracowywanego, polskiego systemu ppk Pirat oraz, że w Polsce produkuje się podobne pociski przeciwpancerne na licencji izraelskiej. W połowie lipca br. polskie przedsiębiorstwo Mesko i izraelski koncern Rafael zadeklarowały, że będą wspólnie produkować przeciwpancerny pocisk kierowany Spike SR dla programu Pustelnik.

Spike SR to zestawy przeciwpancerne przeznaczone dla żołnierzy piechoty. Zawierają najmniejszy wariant przeciwpancernych pocisków kierowanych rodziny oferowanej przez Rafaela. Należące do niej pociski Spike LR od 15 lat są na wyposażeniu Wojska Polskiego. Od 2003 roku Mesko zajmuje się finalnym montażem zestawów Spike LR i produkcją jego komponentów.

Według dostępnych informacji, Spike SR charakteryzuje się uproszczoną do minimum procedurą przedstartową. Jego konstrukcja umożliwia żołnierzowi skuteczne trafienie celu w ruchu już po krótkim przeszkoleniu. Pojemnik startowy Spike SR wraz urządzeniami celowniczymi jest wyrobem jednorazowego użycia. Cały zestaw ma masę 10 kg, pocisk jest skuteczny przeciwko wszystkim typom pojazdów opancerzonych i umocnień. Ponadto, został użyty i sprawdzony w warunkach bojowych, a użytkowany jest przez siły zbrojne 34 państw, w tym 19 państw członkowskich NATO.

Pocisk wyposażony jest w tandemowa głowicę kumulacyjną (HEAT) i prekursor przeznaczony do pokonania zewnętrznej, wybuchowej warstwy osłonowej podstawowego pancerza wozu bojowego, tj. pancerza reaktywnego. Dostosowany jest od do użycia w różnych warunkach klimatycznych.

Broń ta była prezentowana polskim wojskowym kilka lat temu, podczas Eurosatory w Paryżu, a później podczas kieleckich MSPO.