Dyrektor generalny banku Coutts rezygnuje z powodu utraty konta bankowego przez Nigela Farage’a

Dyrektor generalny banku Coutts złożył rezygnację z powodu utraty konta bankowego przez Nigela Farage’a – poinformował w czwartek The Guardian.

Dyrektor generalny banku Coutts, Peter Flavel, złożył rezygnację z powodu utraty konta bankowego przez Nigela Farage’a. Flavel ustąpił za obopólną zgodą i ze skutkiem natychmiastowym, według Paula Thwaite, tymczasowego szefa NatWest Group, która jest właścicielem Coutts.

„Podczas rozpatrywania sprawy pana Farage’a zeszliśmy poniżej wysokich standardów obsługi osobistej banku” – powiedział Flavel. „Jako dyrektor naczelny Coutts słusznie ponoszę ostateczną odpowiedzialność”.

Dyrektor NatWest, Dame Alison Rose, złożyła rezygnację wcześnie w środę rano, zaledwie kilka godzin po tym, jak zarząd NatWest wyraził jej pełne zaufanie.

Przypomnijmy, czołowy promotor wyjścia Wielkiej Brytanii, były wieloletni deputowany Parlamentu Europejskiego Nigel Farage nie mógł skorzystać z oferty siedmiu banków.

Farage opowiedział o swoich problemach na nagraniu jakie umieścił 29 czerwca na Twitterze. Jak stwierdził korzystał z usług tej samej grupy finansowej od 1980 r. W jej bankach prowadził zarówno konto osobiste jak i biznesowe. Jednak około miesiąca otrzymał informację o zamknięciu jego kont. Polityk twierdzi, że nie otrzymał konkretnych wyjaśnień co do przyczyny takiego ruchu, sam prezes banku twierdził, iż to „decyzja komercyjna”. Farage powiedział, że udał się następnie do siedmiu innych banków i we wszystkich odmówiono mu otworzenia konta osobistego czy firmowego. Polityk nie nazwał banków, które nie chciały udzielić mu usług.

The establishment are trying to force me out of the UK by closing my bank accounts.

I have been given no explanation or recourse as to why this is happening to me.

This is serious political persecution at the very highest level of our system.

If they can do it to me, they… pic.twitter.com/O4xQ1h79ub

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 29, 2023