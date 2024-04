Dwóch Ukraińców zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwie osoby zaangażowane w pomoc w nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy.

W miejscowości Istok (powiat hajnowski) 8 kwietnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych zatrzymali do kontroli pojazd marki Mazda na polskich tablicach rejestracyjnych. Kierowcą był 42-letni obywatel Ukrainy, który przyjechał po odbiór pięciu cudzoziemców.

We wtorek, w miejscowości Podwieżanka (powiat hajnowski), funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań w Białymstoku zatrzymali 25-letniego obywatela Ukrainy. Kierował on pojazdem marki Opel na polskich tablicach rejestracyjnych i jak się okazało miał przewieźć przez Polskę do Niemiec pięciu cudzoziemców. Jego pasażerowie nie posiadali ważnych wiz lub tytułów pobytowych uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Ponadto, pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych. Kierowcy zatrzymano dowód rejestracyjny. Kurierzy usłyszeli zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo, wobec obywateli Ukrainy zostały wszczęte postępowania administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu do kraju pochodzenia.

Regularnie zatrzymywani są też kolejni przemytnicy ludzi. Zwracaliśmy uwagę, że obcokrajowcy stanowili ponad 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego).

Przypomnijmy, że funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Wojska Polskiego odparli próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez ponad 220 osobową grupę cudzoziemców.

W rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Białowieży 10 kwietnia około godz. 10:00 doszło do próby siłowego przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przez rzekę graniczną Przewłoka. Grupa ponad 220 cudzoziemców próbowała nielegalnie w ten sposób dostać się do Polski. Cudzoziemcy byli bardzo agresywni – rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku patroli Straży Granicznej i Wojska Polskiego, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy. W trakcie zdarzenia odebrano cudzoziemcom niebezpieczne narzędzie zrobione z drewna i gwoździ.

Próba ta została skutecznie udaremniona. Migranci wycofali się w głąb Białorusi.

Kresy.pl/SG