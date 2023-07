Duda na szczycie NATO: Polska nie załatwia nic dla siebie

We wtorek australijska instytucja zajmująca się regulacją obrotu lekami - Therapeutic Goods Administration (TGA) ogłosiła zmniejszenie ograniczeń dostępności do substancji poronnych.

Według doniesień podawanych przez telewizję TeleSUR zmiany w regulacjach pozwalają lekarzom i farmaceutom przyepisującym i sprzedającym śodek do aborcji farmakologicznej MS-2 Step czynić to bez specjalnego posiadania specjalnego certyfikatu. Jak podkreśla portal telewizji oznacza to, że lek, który służy do przerywania ciąży do dziewiątego tygodnia jej trwania, będzie mógł być przepisywany przez wszystkich lekarzy pierwszego kontaktu i nie tylko.

Do tej pory tylko 10 procent lekarzy pierwszego kontaktu w Australii i 30 proc. farmaceutów było zarejestrowanych z uprawnieniami do wydawania środku MS-2 Step.