Daniłow: Rakiety o zasięgu co najmniej 800 km rozwiążą problemy energetyczne Ukrainy

Najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem problemów energetycznych Ukrainy są rakiety o zasięgu co najmniej 800 km – oświadczył sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.

Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony napisał w poniedziałek na Twitterze: „Najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem problemów energetycznych Ukrainy są rakiety o zasięgu co najmniej 800 km, co pozwoli na znaczne oszczędności na generatorach”.

Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 28, 2022

Posiadanie pocisków o takim, oraz większym zasięgu (powyżej 1000 km) jest dużym atutem po stronie rosyjskiej w trwającej wojnie. Rosjanie wyrządzają za ich pomocą duże straty ukraińskim miastom. Z kolei strona ukraińska nie ma możliwości przeprowadzenia uderzenia odwetowego, ponieważ nie posiada tego typu uzbrojenia.

We wrześniu portal Kresy.pl zwrócił się do Agencji Uzbrojenia z pytaniem, czy Polska prowadzi działania mające na celu pozyskanie pocisków średniego zasięgu (1000 – 3000 km).

Strona polska wyrażała zainteresowanie kupnem pocisków Tomahawk. Miało to związek z programem „Orka”, którego realizacja została jednak przesunięta na 2034 rok. Jeśli zaś o chodzi o platformy lądowe, to do 2019 roku posiadania pocisków średniego zasięgu zabraniał traktat INF. Przestał on jednak obowiązywać.

„Agencja Uzbrojenia nie prowadzi obecnie działań w przedmiotowym zakresie” – odpowiedział rzecznik AU ppłk Krzysztof Płatek, w odpowiedzi na pytania portalu Kresy.pl.

„Jednocześnie informuję, że w ramach dywizjonowych modułów ogniowych HOMAR na potrzeby wyrzutni rakietowych M142 HIMARS pozyskany zostanie zapas pocisków rakietowych ATACMS zdolnych do precyzyjnego rażenia celów na odległościach do 300 km” – dodał.

Zwracaliśmy uwagę, że w 2019 roku Polska zakontraktowała jedynie 30 pocisków ziemia-ziemia systemu ATACMS w wersji M57 Unitary, zdolnych do precyzyjnego rażenia celów na odległościach do 300 km.

Zobacz także: Reuters: Boeing oferuje Ukrainie pociski o zasięgu 150 km

Czytaj także: CNN: USA nie wyśle systemów ATACMS na Ukrainę w obawie przed eskalacją

Kresy.pl