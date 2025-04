Doniesienia o chińskich żołnierzach na Ukrainie. Jest komentarz Departamentu Stanu USA

Departament Stanu USA skomentował informacje o schwytaniu na Ukrainie dwóch chińskich żołnierzy. Głos zabrała rzeczniczka amerykańskiej dyplomacji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że ukraińskie siły zbrojne w czasie walk w Donbasie wzięły do niewoli obywateli Chińskiej Republiki Ludowej. Do sprawy odniosła się we wtorek wieczorem rzecznik Departamentu Stanu USA Tammy Bruce. “To niepokojące, że chińscy żołnierze zostali schwytani” – oświadczyła.

Jak podkreśliła, USA są “świadome doniesień, że Ukraina pojmała dwóch chińskich obywateli walczących w imieniu Rosji na Ukrainie”.

“Chiny są głównym czynnikiem umożliwiającym Rosji prowadzenie wojny na Ukrainie. Chiny dostarczają prawie 80 proc. towarów podwójnego zastosowania, których Rosja potrzebuje do podtrzymania wojny” – wskazała rzecznik amerykańskiej dyplomacji.

Zełenski poinformował o rzekomym pojmaniu chińskich żołneirzy podczas wtorkowej konferencji prasowej przeprowadzonej wspólnie z premierem Belgii Bartem de Weverem, który przybył tego dnia do Kijowa. Jak powiedział ukraiński prezydent – “mamy coś do omówienia z Amerykanami. I będziemy wierzyć, że zmienią swoje stanowisko, zwłaszcza po dzisiejszych wiadomościach. Pojmaliśmy chińskich żołnierzy na terytorium Ukrainy”.

Doniesienia pojawiły się akurat w momencie znacznego wzrostu napięcia na linii Waszyngton-Pekin, po rozpoczęciu przez Donalda Trumpa wojny celnej z ChRL.

kyivindependent.com / Kresy.pl