Donbas: pożar ostrzelanej elektrowni Szczastia. Miasto bez prądu [+VIDEO]

W kontrolowanej przez władze ukraińskiej elektrowni Szczastia niedaleko Ługańska wybuchł duży pożar. Miało to nastąpić w efekcie ostrzału przez separatystów. Ukraińcy oskarżają ich też o systemowe ataki na infrastrukturę gazową wzdłuż linii kontaktowej.

We wtorek wczesnym popołudniem czasu lokalnego Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że w wyniku ostrzału artyleryjskiego z terytorium kontrolowanego przez separatystów, ucierpiała Ługańska Elektrownia Cieplna w mieście Szczastia, na północny-wschód od Ługańska. Jak podano, jeden z pocisków trafił w transformator, co wywołało pożar. Ogień, m.in. przez wyciek oleju, rozprzestrzenił się na sąsiedni transformator.

Na miejsce wysłano 12 jednostek sprzętu straży pożarnej, przy czym oczekiwały one, aż skończy się ostrzał.

W sieci pojawiły nagrania, pokazujące skalę pożaru. Według części źródeł, elektrownia została trafiona pociskiem rakietowym z systemu wieloprowadnicowe wyrzutni rakietowej Grad.

Później strona ukraińska informowała, że palą się już trzy transformatory. Sytuacja groziła rozprzestrzenieniem się ognia na trzy kolejne.

Luhansk TPP in Shchastya is on fire. Shelling was done from the Russian „Grads”. 3 transformers are burning (40 tons of oil each). Shelling from the occupied territories continues. pic.twitter.com/9LhkXBJxup

