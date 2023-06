Departament Stanu zatwierdził sprzedaż 48 wyrzutni Patriot do Polski

Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż 48 wyrzutni systemu obrony powietrznej Patriot do Polski – poinformowała agencja Pentagonu ds. Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Obronnego.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż 48 wyrzutni systemu obrony powietrznej Patriot, ponad 600 pocisków przechwytujących PAC-3 MSE za szacunkową kwotę 15 mld dolarów dla Polski.

Planowana umowa ma na celu „wspieranie celów polityki zagranicznej i celów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika NATO, który jest siłą zapewniającą stabilność polityczną i postęp gospodarczy w Europie” – poinformowała w środę Agencja Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Obronnego.

„Proponowana sprzedaż poprawi zdolność Polski do obrony przeciwrakietowej i przyczyni się do realizacji celów wojskowych Polski, jakimi są modernizacja zdolności, przy jednoczesnym dalszym zwiększaniu interoperacyjności ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami” – napisano w oświadczeniu DSCA.

Dodano, że „Polska nie będzie miała trudności z wchłonięciem tego sprzętu do swoich sił zbrojnych”.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że zakup wzmocni zdolności obrony powietrznej jego kraju. Powiedział: „Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 48 wyrzutni Patriot i ponad 600 pocisków PAC 3 MSE”. Dodał: „To niezwykle ważne wzmocnienie systemu obrony przeciwlotniczej Polski. Czekamy teraz na zgodę Kongresu USA”.

Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 48 wyrzutni systemu Patriot oraz ponad 600 pocisków PAC 3 MSE. To niezwykle ważne wzmocnienie polskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Teraz czekamy na zgodę kongresu USA. pic.twitter.com/mhnym9X9ws — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) June 28, 2023

Przypomnijmy, do portu w Szczecinie przybyło w środę 14 pierwszych czołgów Abrams. To czołgi wycofane z piechoty morskiej USA, które Polska kupiła w styczniu br. „Dziś pierwsze elementy naszej 'pancernej kurtyny’ przybyły do portu w Szczecinie – 14 czołgów Abrams jest właśnie rozładowywanych. Z każdym dniem siła polskiej armii rośnie” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

„Rząd Prawa i Sprawiedliwości oznacza wiarygodność. Dotrzymujemy słowa! Spełniamy obietnice! Bronimy Polski!” – stwierdził szef rządu.

Z kolei minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyraził opinię, że to „historyczny dzień dla Wojska Polskiego”. „Załogi są już wyszkolone. Te czołgi trafią niebawem do żołnierzy Wojska Polskiego i wzmocnią siłę odstraszania. Reprezentujemy inne podejście, niż te do 2015 roku. My przyjęliśmy zasadę, że żaden skrawek polskiej ziemi nie będzie oddany przeciwnikowi” – oświadczył szef MON.

Szef MON Mariusz Błaszczak informował w poniedziałek na antenie TVP Info, że transport pierwszych czołgów Abrams zamówionych w styczniu bieżącego roku dotrze do portu Szczecin–Świnoujście. To czołgi wycofane z piechoty morskiej USA, które Polska kupiła w styczniu br. Błaszczak podkreślał wówczas, że w pierwszej dostawie znajdzie się 14 czołgów – jedna kompania. Dwie kolejne zostaną dostarczone w tym roku, co pozwoli skompletować batalion czołgów. Kolejny ma zostać dostarczony w przyszłym roku.

Kresy.pl/Reuters