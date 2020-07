Chiny opracowały prototyp zminiaturyzowanego ręcznego działa elektromagnetycznego [+VIDEO]

Chińska Ludowa Armia Wyzwolenia zminiaturyzowała elektromagnetyczny karabin i opracowała prototypy indukcyjnej broni o wielkości pistoletu i karabinu – poinformował w poniedziałek portal Army Recognition.

Jak poinformował portal Army Recognition w poniedziałek, chińska armia zademonstrowała prototypy zminiaturyzowanej broni elektromagnetycznej. Według informacji przekazywanych przez Global News, prototypy zostały przygotowane w rozmiarze pistoletu i karabinu.

Broń o nazwie Small Synchronous Induction Coilguns, miała zostać opracowana przez chiński Army Logistics University. Według Army Recognition, urządzenia są zasadniczo zminiaturyzowanymi, przenośnymi elektromagnetycznymi karabinami, dzięki czemu mogą być używane przez żołnierzy piechoty. Aby poradzić sobie ze skomplikowanymi sytuacjami na polu bitwy, można je również montować na małych robotach lądowych i prowadzić zbrojne misje rozpoznawcze.

Zgodnie z filmem pokazującym wydajność, urządzenie używa pocisków przechowywanych w magazynach do przeładowania, tak jak konwencjonalny karabin i w ten sam sposób się go trzyma. Coilgun może łatwo penetrować wiele płyt drewnianych i cienkich stalowych płyt w stosunkowo niewielkiej odległości. W przeciwieństwie do konwencjonalnej broni palnej, która wykorzystuje zapłon prochu do wypychania kuli z lufy z dużą prędkością, nowa broń wykorzystuje siłę elektromagnetyczną do przyspieszenia pocisku, który przemieszcza się wzdłuż lufy, zanim opuści ją z jeszcze większą prędkością.

Karabiny wykazały wysoką zdolność penetracji i nie wydawały przy tym głośnych dźwięków co czyni je dobrym wyborem do operacji specjalnych, takich jak misje infiltracyjne za linią wroga.

Bronie te oczywiście są nadal w fazie prototypu, ponieważ ich zasięg i uderzenie nie są optymalne, bardzo prawdopodobne, że ze względu na ograniczoną pojemność baterii lub możliwości kondensatora w magazynowaniu i uwalnianiu energii. Jednak jeżeli problem ten zostanie rozwiązany karabiny elektromagnetyczne mogą w całości zastąpić dzisiejszą broń.

