Chińskie myśliwce wleciały w strefę identyfikacji Tajwanu

Jak przekazał portal DW, ministerstwo obrony Tajwanu poinformowało w niedzielę, że 16 chińskich myśliwców wleciało do tajwańskiej Strefy Identyfikacji Obrony Powietrznej (ADIZ). Jest to największa liczba od początku października.

Liczba samolotów wysłanych do ADIZ jest jedną z największych od początku października, kiedy Armia Ludowo-Wyzwoleńcza wysłała około 150 samolotów bojowych do strefy obrony powietrznej podczas trwających kilka dni manewrów.

Ministerstwo poinformowało, że w sobotę wydało ostrzeżenia radiowe i monitorowało samoloty za pomocą systemów obrony powietrznej. Odrzutowce wleciały do ​​ADIZ u południowo-zachodniego wybrzeża Tajwanu, podążając ścieżką podobną do poprzednich nalotów.

ADIZ rozciąga się setki kilometrów od wybrzeży Tajwanu, a nawet obejmuje części Chin kontynentalnych. Jest znacznie większa niż suwerenna przestrzeń powietrzna Tajwanu, która rozciąga się zaledwie 12 mil morskich od wybrzeża.

ADIZ jest przestrzenią powietrzną wyznaczoną dla celów bezpieczeństwa narodowego, ale nie jest określona w traktatach międzynarodowych. Władze Tajwanu zastrzegają sobie prawo do śledzenia samolotów wlatujących do ADIZ w celu identyfikacji.

16 PLA aircrafts (J-16*10 and J-10*6) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on November 6, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/yvYrxcMP9q pic.twitter.com/Y9H50T0OED

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) November 6, 2021