CBOS: w Polsce spada poparcie dla przyjmowania uchodźców z Ukrainy [SONDAŻ]

Odsetek osób popierających przyjmowanie uchodźców z Ukrainy spadł w ciągu miesiąca o 8 pkt. proc., do 57 proc., a więcej Polaków ocenia stosunki polsko-ukraińskie negatywnie niż pozytywnie – wynika z badania CBOS. Jednocześnie, 2/3 Polaków uważa, że wojna ukraińsko-rosyjska zagraża Polsce, a ¾ popiera wejście Ukrainy do UE.

Według nowego sondażu CBOS, w październiku br. przyjmowanie uchodźców z Ukrainy popierało 57 proc. badanych, czyli aż o 8 pkt. proc. mniej niż we wrześniu. Ponadto, tylko 16 proc. stanowili tu zdecydowani zwolennicy przyjmowania Ukraińców. CBOS zaznacza, że to najniższy poziom poparcia w tej kwestii wśród Polaków nie tylko od wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również z wcześniejszego okresu. Przy czym, wówczas chodziło o ukraińskich uchodźców z Krymu i kontrolowanej przez separatystów części Donbasu.

Jednocześnie, przeciwko dalszemu przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy jest 37 proc. respondentów (13 proc. zdecydowanie, 24 proc. umiarkowanie). 6 proc. nie ma jasnego zdania w tej kwestii.

Spadek poparcia odnotowano też w kwestii deklarowanej chęci udzielania Ukraińcom pomocy. 32 proc. badanych deklaruje, że on sam lub ktoś z jego gospodarstwa domowego udziela takiej pomocy. To spadek o 9 pkt. proc. względem września. O analogiczny odsetek wzrósł udział osób, które uchodźcom nie pomagają, do 68 proc.

Podczas sondażu respondentów zapytano też, czy ich zdaniem wojna na Ukrainie zagraża Polsce. Twierdząco odpowiedziało 67 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.), przy czym 24 proc. zdecydowanie uważa konflikt ukraińsko-rosyjski za zagrożenie. 28 proc. jest zdania, że wojna nie zagraża bezpieczeństwu Polski, przy czym tylko 5 proc. ma tu zdecydowanie zdanie. Zagrożenie częściej kobiety niż mężczyźni (70 proc. wobec 63 proc.), osoby starsze (74 proc.; wśród najmłodszych to 59 proc.), a także częściej praktykujące religijnie i o poglądach prawicowych.

W kwestii kryzysu zbożowego, 46 proc. ankietowanych opowiedziało się za szukaniem kompromisu z Ukrainą, a 43 proc. uważa, że trzeba jednoznacznie obstawać przy zakazie importu. Zdaniem 4 proc., Polska powinna jak najszybciej znieść embargo.

Pod względem ogólnej oceny obecnego stanu relacji polsko-ukraińskich, ankietowani najczęściej wskazywali odpowiedź „ani dobre, ani złe” (43 proc.). Jednocześnie, oceny negatywne (27 proc.) przeważały nad pozytywnymi (25 proc.). CBOS zaznacza, że to pierwszy pierwsza taka sytuacja w przeprowadzanych przez ten ośrodek badaniach. Co więcej, odsetek ocen pozytywnych spadł aż o blisko 40 pkt. proc. od lipca br., gdy to samo pytanie zadano w związku z 80. rocznicą ludobójstwa na Wołyniu. Wówczas było to 64 proc. Ponadto, odsetek ocen negatywnych wzrósł prawie siedmiokrotnie – z 4 proc. do 27 proc.

Aż 74 proc. Polaków popiera przyłączenie Ukrainy do Unii Europejskiej. To jednak o 11 pkt. proc. mniej niż w maju br. 17 proc. respondentów jest przeciwnego zdania.

Sondaż przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 11 października 2023 roku na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 61,5 proc. metodą CAPI, 25 proc. – CATI i 13,4 proc. – CAWI).

Jak pisaliśmy, według sondażu Pollster dla „Super Expressu” 60 proc. Polaków, z czego 36 proc. zdecydowanie, jest przeciwko dalszej pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy w postaci świadczeń takich jak 500+. Zdecydowani zwolennicy dalszego wypłacania im świadczeń socjalnych stanowią zaledwie 8 proc. badanych.

bankier.pl / Kresy.pl