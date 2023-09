Były wiceszef MSZ w szpitalu. RMF: jego stan jest bardzo poważny

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, były wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk próbował popełnić samobójstwo.

W piątek wczesnym popołudniem radio RMF FM poinformowało, że w nocy do szpitala w Warszawie trafił Piotr Wawrzyk, były wiceszef MSZ, odwołany w związku z tzw. aferą wizowo-migracyjną. Przywieziony został karetką ze swojego mieszkania, „w stanie zagrażającym życiu”.

„Jego stan jest bardzo poważny” – informuje radio. Z ustaleń dziennikarzy stacji wynika, że były wiceminister „miał rany rąk”.

„Wiele wskazuje na to, że próbował popełnić samobójstwo, o czym może świadczyć między innymi pozostawiony list pożegnalny” – podaje RMF FM. Z nieoficjalnych informacji radia wynika, że w rzekomym liście Piotr Wawrzyk napisał, że „nie zrobił nic złego, starał się pomagać ludziom bez względu na barwy polityczne i zapłacił za to najwyższą cenę”. Ponadto, miał oświadczyć, że nie chce się tłumaczyć, że nie jest łapówkarzem i że nie chce żyć z takim piętnem, a także zapewniać, że od nikogo nic nie wziął i nie dostał. Miał za to napisać, że starał się „dobrze służyć ojczyźnie”.

Należy zaznaczyć, że w ostatnim czasie Piotr Wawrzyk w był poddany silnej presji w związku z ujawnieniem przez media afery wizowo-migracyjnej w MSZ. W mediach sugerowano, że miał w niej odgrywać kluczową rolę, natomiast część komentatorów miała co do tego poważne wątpliwości. Natomiast przedstawiciele PiS w komentarzach medialnych zasadniczo bagatelizują samą aferę, choć byłego wiceministra jakoś wyraźnie nie bronili. Rafał Bochenek oświadczył, że jest to „pseudoafera wymyślona przez PO”, którą nagłaśniają niektóre media.

Przypomnijmy, że Piotr Wawrzyk został odwołany z funkcji wiceministra spraw zagranicznych przez premiera Mateusza Morawieckiego w czwartek 31 sierpnia br. Oficjalnie, powodem był „brak satysfakcjonującej współpracy”. Jednak według ustaleń dziennikarzy, powodem dymisji było to, że to on stał za kontrowersyjnym projektem rozporządzenia w sprawie ułatwienia wjazdu do Polski imigrantom z ponad 20 krajów. Po ujawnieniu sprawy przez media rząd PiS wycofał się z tego projektu.

Pisaliśmy, że sprawa dymisji Wawrzyka ma mieć związek „z intensywnym śledztwem” prowadzonym przez CBA. Chodzi o aferę z „korupcjogennym systemem” wydawania wiz do Polski. Wiceminister stracił stanowisko kilka godzin po tym, jak do MSZ weszli funkcjonariusze CBA.

Jak dotąd, w związku ze sprawą zarzuty postawiono siedmiu osobom, z których trzy zostały zatrzymane. Nie ujawniono żadnych personaliów. Wiadomo jedynie, że żadna z tych osób nie pełniła w MSZ funkcji kierowniczych. Śledczy ujawnili, że do nieprawidłowości dochodziło: w Hongkongu, na Tajwanie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, na Filipinach i w Katarze.

