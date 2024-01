Brytyjski wywiad: Od października Rosja straciła na Ukrainie ponad 1000 pojazdów

Wywiad brytyjski przeanalizował straty rosyjskich sił w pojazdach opancerzonych oraz zdolność Federacji Rosyjskiej do produkcji nowych jednostek.

Według wywiadu brytyjskiego Ministerstwa Obrony z dnia 29 stycznia od 24 lutego 2022 r. do 25 stycznia 2024 r. rosyjskie siły lądowe straciły na Ukrainie prawdopodobnie około 2600 czołgów podstawowych i 4900 innych bojowych wozów opancerzonych. W 2023 roku Rosjanie stracili o 40% mniej sprzętu niż w 2022 roku.

Zdaniem brytyjskich analityków wynika to z faktu, że wojna nabrała bardziej pozycyjnego charakteru, a siły Federacji Rosyjskiej przez znaczną część roku znajdowały się w defensywie.

Od października 2023 roku, kiedy Rosjanie zintensyfikowali działania ofensywne na wschodniej Ukrainie, ich straty w pojazdach opancerzonych zaczęły rosnąć. W tym okresie rosyjskie siły lądowe straciły prawdopodobnie aż 365 czołgów podstawowych i 700 bojowych wozów opancerzonych, ale zdobyły jedynie niewielkie terytoria.

„Rosja prawdopodobnie będzie jednak w stanie wyprodukować co najmniej 100 czołgów podstawowych miesięcznie, zachowując w ten sposób zdolność do uzupełnienia strat na polu bitwy i kontynuowania działań ofensywnych na tym poziomie w dającej się przewidzieć przyszłości” – czytamy w raporcie.

