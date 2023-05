Brytyjski wywiad o rosyjskich atakach: Rosja próbuje odbudować zapasy i zmienia cel uderzeń

Ostatnie rosyjskie ataki rakietowe wskazują, że Rosja może zmieniać swoje cele. Naloty nie były wymierzone w sieć energetyczną, jak wcześniej, lecz w infrastrukturę wojskową, przemysłową i logistyczną – zwraca uwagę brytyjski wywiad. Rosja próbuje odbudować swoje zapasy wystrzeliwanych z powietrza pocisków manewrujących – uważają Brytyjczycy.

Resort obrony Wielkiej Brytanii zwraca uwagę we wtorkowej aktualizacji wywiadowczej, że 28 kwietnia oraz 1 maja Rosja przeprowadziła uderzenia na Ukrainę przy użyciu wystrzeliwanych z powietrza pocisków manewrujących. Brytyjski wywiad podkreśla, że były to pierwsze tego typu ataki od 50 dni (poprzednie miały miejsce 9 marca).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 May 2023.

May 3, 2023