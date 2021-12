Bolt, Uber i Glovo pod lupą Unii Europejskiej

W ramach zbliżającego się planu Unii Europejskiej, nawet 4,1 miliona osób korzystających z aplikacji dostarczających jedzenie i zapewniających przejazdy może zostać przeklasyfikowanych jako pracownicy – poinformowała w czwartek agencja prasowa Bloomberg.

Jak poinformowała agencja prasowa Bloomberg, w ramach zbliżającego się planu Unii Europejskiej, który ma na celu poprawę praw pracowników koncertów, nawet 4,1 miliona osób korzystających z aplikacji dostarczających jedzenie i zapewniających przejazdy może zostać przeklasyfikowanych jako pracownicy.

Według szacunków UE, projekt propozycji, na który powołuje się Bloomberg, może kosztować sektor nawet 4,5 miliarda euro rocznie. Prawdopodobnie zapewniłoby to milionom pracowników firm takim jak Uber Technologies Inc, Deliveroo PLC i Bolt Technology OU dostęp do płacy minimalnej i ochrony prawnej. Kolejne 3,8 mln pracowników otrzymałoby potwierdzenie o samozatrudnieniu.

Platformy cyfrowe sprzeciwiają się propozycji Komisji Europejskiej, która, jak twierdzą, doprowadziłaby do masowej utraty miejsc pracy. Na początku tego roku Hiszpania sklasyfikowała pracowników dostarczających żywność jako kurierów, co skłoniło Deliveroo do wycofania się z kraju, a inne aplikacje dostarczające żywność do ograniczenia działalności.

W ocenie ryzyka Komisja Europejska napisała, że ​​nie można obliczyć potencjalnej utraty miejsc pracy, a zmiany w przepisach mogą „negatywnie wpłynąć” na elastyczność pracowników. Przepisy prawdopodobnie zwiększą również koszty dostawy i przewozu dla pasażerów.

Organ wykonawczy bloku powiedział, że propozycje zostały ocenione jako najskuteczniejszy sposób na poprawę warunków pracowników i pomoc im w dostępie do ochrony socjalnej. Państwa członkowskie mogą liczyć na około 4 miliardy euro rocznie w postaci wzrostu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, które mają zostać upublicznione w przyszłym tygodniu, każdy pracownik, którego praca jest kontrolowana przez platformę cyfrową, może zakładać, że jest pracownikiem, niezależnie od tego, jak nazywa się go w umowie. Platformy cyfrowe miałyby prawny obowiązek udowodnienia, że ​​pracownik nie jest pracownikiem.

Reguły miałyby wpływ na operacje, które spełniają dwa z pięciu kryteriów: ustalanie wynagrodzenia dla pracowników, ustalanie standardów wyglądu i postępowania, nadzorowanie jakości pracy, ograniczanie możliwości przyjmowania lub odrzucania zadań lub ograniczanie możliwości budowania bazy klientów.

Komisja przedstawi swoją propozycję w przyszłym tygodniu i nadal będzie musiała uzyskać poparcie krajów UE i Parlamentu Europejskiego, zanim stanie się to prawem.

