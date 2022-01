Blinken: Zachód jest gotowy do „siłowej” odpowiedzi, jeśli Rosja podejmie agresywne działania

Sekretarz stanu USA Antony Blinken ostrzegł w piątek, że Zachód jest gotowy do „siłowej” odpowiedzi, jeśli Rosja podejmie agresywne działania.

Jesteśmy gotowi do zdecydowanej reakcji na dalszą rosyjską agresję, ale dyplomatyczne rozwiązanie jest nadal możliwe i preferowane – jeśli wybierze je Rosja – oświadczył Blinken, cytowany przez portal Defense News. Sekretarz stanu USA zadeklarował, że Zachód jest gotowy do „siłowej” odpowiedzi, jeśli Rosja podejmie agresywne działania. Słowa padły w czasie piątkowej konferencji prasowej Departamentu Stanu.

„To jest to, do czego my, wraz z naszymi sojusznikami i partnerami, będziemy nadal intensywnie dążyć w przyszłym tygodniu” – powiedział, odnosząc się do możliwości wypracowania pokojowego rozwiązania.

„To metody Rosji, by zaprezentować listę absolutnie nieakceptowalnych żądań i stwierdzić, że druga strona nie angażuje się w rozmowy, a następnie wykorzystywać je jako usprawiedliwienie dla agresywnych działań” – powiedział Blinken. „Bardzo trudno będzie osiągnąć realny postęp, jeśli Rosja będzie nadal eskalować konflikt i stosować agresywną retorykę” – dodał.

Z kolei Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył w piątek podczas spotkania szefów dyplomacji państw Sojuszu, że kraje Zachodu szykują się na możliwość zerwania rozmów z Rosją i że sojusz wzmacnia zdolności bojowe wzdłuż wschodniej flanki, a także przygotowuje paraliżujące sankcje gospodarcze na wypadek rosyjskiego ataku na Ukrainę. „NATO będzie angażować się w dialog z Rosją w dobrej wierze i merytorycznie” – powiedział Stoltenberg. „Musimy być jednak przygotowani na możliwość porażki dyplomacji” – dodał. „Ryzyko konfliktu jest realne” – podkreślił.

Jak podawaliśmy, przedstawiciele USA i Rosji spotkają się 10 stycznia br. w celu omówienia gwarancji bezpieczeństwa, których żąda Rosja, a także obaw, jakie USA mają w związku z działaniami Rosji.

Przypomnijmy, że w ramach projektu umowy o wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa zaproponowanych 17 grudnia Rosja oczekuje od USA m.in. zablokowania rozszerzania NATO na wschód, w tym o Ukrainę, niezakładania baz wojskowych w Europie Wschodniej i Azji Środkowej oraz nierozlokowywania ofensywnych systemów uzbrojenia np. w Polsce.

