Blackout w Hiszpanii. Szefowa MSW Niemiec chce lepszej ochrony infrastruktury krytycznej

Po niedawnym blackoutcie na Półwyspie Iberyjskim, niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser zaapelowała o wzmocnienie zabezpieczeń infrastruktury krytycznej w Niemczech.

Szefowa MSW Niemiec odniosła się do sprawy we wtorkowym wywiadzie dla Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). “Musimy dalej wzmacniać naszą wytrzymałość i zdolność do przetrwania. We wszystkich obszarach infrastruktury krytycznej musimy ograniczać krytyczne zależności i zagrożenia dla bezpieczeństwa” – powiedziała.

Podkreśliła, że choć przerwa w dostawie prądu na południu Europy nie miała wpływu na Niemcy, warto wyciągnąć z niej wnioski. “Niemniej jednak ważne jest, aby wykorzystać wszystkie wnioski z takich wydarzeń, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, takiej jak dostawy energii w Niemczech” – zaznaczyła.

Faeser zaapelowała także do przyszłego rządu o szybkie uchwalenie przygotowanej przez obecną koalicję ustawy, która po raz pierwszy wprowadza “wiążące standardy ochrony dla wszystkich sektorów, od zaopatrzenia w wodę po energię, telekomunikację i transport”. Dokument nie został jednak przyjęty z powodu rozpadu koalicji rządzącej.

W poniedziałek doszło do ogólnokrajowej przerwy w dostawie prądu w Hiszpanii i Portugalii, pozostawiając miliony ludzi bez energii elektrycznej. Problemy miały pojawić się także we Francji.

We wtorek rano zdecydowana większość Hiszpanii odzyskała zaopatrzenie w energię elektryczną, wciąż jednak nie zidentyfikowano przyczyny awarii, która pozbawił prądu cały kraj.

