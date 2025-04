Przyczyna wielkiej awarii energetycznej w Hiszpanii nadal nieznana

We wtorek rano zdecydowana większość Hiszpanii odzyskała zaopatrzenie w energię elektryczną, wciąż jednak nie zidentyfikowano przyczyny awarii, która pozbawił prądu cały kraj, Portugalię i część Francji.

Do godziny 6:30 rano czasu miejscowe pokryto ponad 99 proc. zapotrzebowania na energię w Hiszpanii, poinformował operator energetyczny Hiszpanii Red Eléctrica. Energia wróciłą także do Portugalii. W poniedziałek wieczorem portugalski operator sieci REN poinformował, że 85 z 89 podstacji energetycznych wróciło do sieci, zrelacjonowała agencja informacyjna Associated Press.

Agencja podkreśliła, że jeszcze w poniedziałek wieczorem większość mieszkańców Hiszpanii kładła się spać w kompletnych ciemnościach. “Przed nami długa noc” – powiedział hiszpański premier Pedro Sánchez, zwracając się do obywateli w poniedziałek późnym wieczorem. Stopniowe przywracanie dostaw prądu wywoływało wiwaty mieszkańców madryckich bloków.

We wtorek rano madryckie metro poinformowało, że ruch zostanie przywrócony na wszystkich liniach oprócz jednej do godziny 8 rano, co oznacza, że ​​80 proc. pociągów będzie znów kursować w godzinach szczytu.

Pracownicy służb ratunkowych w Hiszpanii poinformowali, że pomogli około 35 tys. pasażerom uwięzionych w składach kolejowych i metrze. Do godziny 23:00 nadal 11 pociągów stało w trasie przez brak prądu. Władze Barcelony rozdysponowały 1,2 tys. łóżeczek do krytych ośrodków rekreacyjnych, aby ugościć mieszkańców, którzy nie mieli jak wrócić do domu, i zagranicznych podróżnych nie mogących zarezerwować noclegu.

Gdy usługi internetowe i telefonii komórkowej przestały działać w całej Hiszpanii i Portugalii artykułem pierwszej potrzeby stały się przenośne odbiorniki radiowe. W sklepach sprzedawcy przjmowali tylko gotówkę ponieważ wiele kas fiskalnych i transpondery płatności elektronicznych przestały działać.

Pojawiły się problemy w funkcjonowaniu stacji paliwowych. Liczne niedogodności stały się zagrożeniem dla osób z potrzebami medycznymi, takimi jak chłodzenie insuliny lub zasilanie maszyn do dializy i koncentratorów tlenu. Niektóre szpitale — ale nie wszystkie — pozostały otwarte dzięki generatorom.

Associated Press podkreśliła, że władze Hiszpanii wciąż nie są w stanie wyjaśnić przyczyny tak rozległej awarii energetycznej. „Nigdy nie mieliśmy całkowitego załamania systemu” — powiedział premier Sánchez twierdząc, że hiszpańska sieć energetyczna straciła w ciągu pięciu sekund 15 gigawatów mocy, co odpowiada 60 proc. krajowego zapotrzebowania Hiszpanii.

apnews.com/kresy.pl