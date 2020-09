Białoruś: Aktywistka Alena Łazarczyk odebrała syna z ośrodka opieki

„Nasza Niwa” poinformowała w sobotę, że białoruska aktywistka Alena Łazarczyk odebrała sześcioletniego syna z ośrodka opieki. Wcześniej niezależne białoruskie media informowały o umieszczeniu dziecka w ośrodku.

Białoruska aktywistka Alena Łazarczyk odebrała sześcioletniego syna z ośrodka opieki – podała Polska Agencja Prasowa (PAP) powołując się na „Naszą Niwę”. O umieszczeniu dziecka dwójki działaczy „Europejskiej Białorusi” w ośrodku informowały wcześniej niezależne media.

Arciom, 6-cio letni syn dwójki aktywistów „Europejskiej Białorusi” Aleny Łazarczyk i Siergieja Mackojca przebywał w ośrodku od 17 września do soboty.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Premier Morawiecki interweniuje ws. syna białoruskich aktywistów. „To barbarzyństwo musi si skończyć”

W rozmowie z radiem Łazarczyk mówiła, że w miniony czwartek pod wieczór została zatrzymana w Mińsku, rzekomo celem wylegitymowania i identyfikacji. Twierdziła, że od razu skonfiskowano jej telefon i zawieziono ją na posterunek milicji, gdzie przetrzymywano ją aż do godziny 11 wieczorem. Nie została jednak o nic oskarżona, nie przedstawiono jej też żadnych protokołów. Według relacji dziennikarki Iriny Chalip, kobietę zatrzymano po tym, jak wyszła z biura centrum praw człowieka „Wjasna”.

Z powodu zatrzymania, nie mogła jednak odebrać ze szkoły swojego syna, 6-letniego Artioma. Gdy do godziny 18:00 nikt go nie odebrał, nauczyciele wezwali służby opiekuńcze, które zabrały dziecko do centrum socjalno-pedagogicznego z przytułkiem dla dzieci. Matka twierdzi, że szkoła nie skontaktowała się w sprawie odbioru ani z ojcem dziecka, ani z jego pełnoletnią ciocią czy babcią, choć nauczyciele mieli do nich kontakt.

W piątek do domu aktywistki przyszli ludzie z opieki społecznej, żeby sprawdzić warunki życiowe jej syna. Powiedziała, że nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń, ale odmówiono udostępnienia jej kopii odpowiedniego dokumentu, bez którego później nie pozwolono jej odebrać dziecka z ośrodka. Odmówiono jej też spotkania z synem, powołując się na zagrożenie koronawirusem.

Zdaniem niezależnych białoruskich mediów opisywana sytuacja była próbą wywarcia nacisku na rodziców, którzy angażują się w opozycyjną działalność.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Około 200 osób zebrało się w sobotę przed ośrodkiem opieki, aby wyrazić sprzeciw wobec działań białoruskich władz.

W sobotę niezależna „Nasza Niwa” napisała także, że „sytuacja nie jest jednoznaczna”. Łazarczyk miała być wcześniej pozbawiona praw rodzicielskich wobec starszych dzieci z powodu problemów z alkoholem.

Zobacz także: Białoruś zamyka granice z Polską i Litwą

pap / wnp.pl / Kresy.pl