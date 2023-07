Rosjanie twierdzą, że zneutralizowali kilkadziesiąt dronów przeciwnika

Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że siły ukraińskie podjęły próbę skoordynowanego ataku Półwyspu Krymskiego przy pomocy kilkudziesięciu dronów.

Według Ministerstwa Obrony Rosji w nocy z poniedziałku na wtorek Ukraińcy wysłali w kierunku Krymu łącznie 28 dronów. „Dziś w nocy udaremniono próbę ukraińskiego reżimu [przeprowadzenia] ataku terrorystycznego na obiekty na terytorium Półwyspu Krymskiego, przy pomocy 28 zdalnych aparatów latających.” – oświadczenie resortu zacytowała we wtorek rano agencja informacyjna Interfax.

„Siedemnaście ukraińskich dronów zniszczonych obroną przeciwpowietrzną. Jeszcze jedenaście dronów zneutralizowanych środkami walki radioelektronicznej i, nie osiągając celu, rozbiły się” – twierdzą rosyjscy wojskowi.

Jeśli ich oświadczenie odpowiada faktom, oznaczałoby to, że Ukraińcy kontynuowali atak na dużą skalę na Krym, którego najbardziej spektakularnym przejawem był atak na Most Krymski, który został przeprowadzony przy pomocy dronów nawodnych.

Według słów rosyjskiego wicepremiera Marat Chusnullina Rosjanie zmobilizowali już zasoby inżynierskie i budowlane w celu restauracji mostu. Szkody muszą być jednak poważne, bowiem przywrócenie pełnego ruchu na jednej z nitek mosty będzie trwać według niego do 15 września, a na drugiej do 1 listopada.

Russian vice-PM Khusnullin reported to Putin about the state of the damaged Kerch Bridge. Putin took careful notes.

According to Khusnullin,

◾️ One structure of the vehicle part is destroyed and cannot be repaired. One railway track is slightly damaged.

◾️ Two way traffic is… pic.twitter.com/ahlQsPRWCV

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 17, 2023