„Potrzebuję amunicji, nie podwózki”. W ten sposób Zełenski miał odrzucić ofertę USA ws. pomocy w ewakuacji z Kijowa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał ofertę rządu USA ws. pomocy w ewakuacji z Kijowa.

Według „Associated Press” Zełenski odpowiedział: „Walka jest tutaj. Potrzebuję amunicji, nie podwózki”. Informację tę podał wysoki rangą funkcjonariusz amerykańskiego wywiadu, który był obecny przy rozmowie. Określił on Zełenskiego jako „optymistycznego”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

W sobotę rano ukraiński prezydent opublikował nagranie, w którym zaapelował: „nie wierzcie fejkom!”

CZYTAJ TAKŻE: W Pentagonie oceniono, że Rosja napotyka na Ukrainie większy opór niż się spodziewała

„Dzień dobry, Ukraińcy. Teraz w internecie jest dużo fałszywych informacji, jakobym wzywał nasze wojsko do złożenia broni i do ewakuacji. A więc: oto jestem, nie złożymy broni, będziemy bronić naszego państwa, bo naszą bronią jest prawda. Naszą prawdą jest to, że to jest nasza ziemia, nasz kraj, nasze dzieci i będziemy tego wszystkiego bronić. To właśnie chciałem wam powiedzieć. Chwała Ukrainie!” – oświadczył Zełenski w kilkudziesięciosekundowym filmiku nagranym przed kancelarią prezydenta w centrum Kijowa.

„Jedzie do nas broń i sprzęt” – napisał potem na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Przypomnijmy, że w opublikowanym w piątek rano nagraniu prezydent Ukrainy zauważył, że jego kraj „został sam” w obliczu rosyjskiej agresji, na którą „najpotężniejsze siły świata patrzą z daleka”. „Kto jest gotów zagwarantować przystąpienie Ukrainy do NATO? Szczerze, wszyscy się boją” – stwierdził w swoim poprzednim przemówieniu Wołodymyr Zełenski. „Nie boimy się Rosji. Nie boimy się rozmawiać z Rosją. Nie boimy się rozmawiać o wszystkim – o gwarancjach bezpieczeństwa dla naszego państwa. Nie boimy się mówić o neutralnym statusie (…) Trzeba mówić o końcu tej inwazji. Musimy porozmawiać o zawieszeniu broni” – podkreślił.

CZYTAJ TAKŻE: Zełenski: jeśli macie doświadczenie bojowe możecie przyjechać na Ukrainę i bronić Europy

Czytaj więcej: Ławrow: jesteśmy gotowi do rozmów, jak tylko ukraińskie wojsko złoży broń

Putin wezwał ukraińskich żołnierzy, aby brali władze w swoje ręce.

„Po raz kolejny apeluję do żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Nie pozwólcie neonazistom i banderowcom wykorzystywać waszych dzieci, waszych żon i starców jako żywych tarcz. Weźcie władzę w swoje ręce. Nam z wami łatwiej będzie się dogadać, niż z tą szajką narkomanów i neonazistów, która zasiadła w Kijowie i wzięła jako zakładników cały naród ukraiński” – powiedział Putin w opublikowanym nagraniu wideo.

W poniedziałek wieczorem Władimir Putin oskarżył Ukrainę o prowadzenie wrogiej Rosji oraz swoim rosyjskojęzycznym obywatelom polityki, a także o stanie się protektoratem zagrażających Rosji USA i NATO. W związku z tym prezydent Rosji podpisał dekrety o republik donbaskich separatystów. W tekście dekretów znalazło się polecenie oficjalnego wprowadzenia wojsk rosyjskich na obszar tych republik. Razem z nimi Moskwa zawarła z separatystycznymi republikami traktaty o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej. Przywódcy Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej już zwrócili się do prezydenta Rosji o udzielenie im „wsparcia” wobec, jak twierdzili, ataków sił ukraińskich.

W czwartek nad ranem, w specjalnym przemówieniu, Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie „specjalnej operacji wojskowej” przeciw Ukrainie. Uzasadnił to tym, że USA i NATO od trzech dekad miały ignorować interesy Rosji i przybliżały się do jej granic, koncentrując wzdłuż nich potencjał militarny. Ukrainę określił jako pozostającą pod władzą „neonazistów” i urządzającą w Donbasie „ludobójstwo”.

Wkrótce potem oddziały rosyjskiej armii przekroczyły granice Ukrainy w różnych miejscach oraz rozpoczął się ostrzał rakietowy i bombardowanie jej terytorium.

Kresy.pl / apnews.com