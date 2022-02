Zełenski: jeśli macie doświadczenie bojowe możecie przyjechać na Ukrainę i bronić Europy

Jeśli w Europie macie doświadczenie bojowe i nie chcecie patrzeć na niezdecydowanie polityków, możecie przyjechać do naszego kraju i dołączyć do nas w obronie Europy – zaapelował prezydent Ukrainy Wołodymr Zełenski.

„Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział wczoraj o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, że Europa nie widziała czegoś takiego od 75 lat. I to prawda. Ale to nie jest cała prawda” – rozpoczął swoje przemówienie Zełenski. „To nie tylko inwazja Rosji na Ukrainę, to początek wojny przeciwko Europie. Przeciw jedności Europy. Przeciwko podstawowym prawom człowieka w Europie. Wbrew wszelkim zasadom współistnienia na kontynencie” – dodał

„Drugi dzień z rzędu ukraińskie miasta są poddawane atakom rakietowym i bombowym. Kolumny czołgów i naloty są jak najbardziej zbliżone do tego, co Europa widziała dawno – podczas II wojny światowej i po czym powiedziała «nigdy więcej». Ale oto jest! Znowu jest. W 2022 roku. 75 lat po zakończeniu II wojny światowej” – powiedział Zełenski.

„Jestem pewien, że to widzicie – wy wszyscy, cała Europa. Ale nie do końca widzimy, co zamierzacie z tym zrobić. Jak zamierzacie się chronić, kiedy tak opieszale pomagacie nam na Ukrainie? Wymienię to, co już zrobiliście. I dziękuję za to. Sankcje sektorowe. Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Unia Europejska, Australia i Nowa Zelandia nałożyły takie sankcje na Rosję. W szczególności przeciwko wszystkim dużym bankom. Przeciw największym rosyjskim przedsiębiorstwom. Przeciwko dostępowi Rosji do zachodnich technologii” – wymienił ukraiński prezydent.

„Ale rosyjskie czołgi wciąż strzelają do domów w naszych miastach. Pojazdy opancerzone nadal atakują, także cywili. Zwykłych obywateli Ukrainy. Europa ma dość siły, by powstrzymać tę agresję. Czego można oczekiwać od krajów europejskich? Anulowanie wiz dla Rosjan? Odłączenie od SWIFT? Całkowita izolacja Rosji? Odwołanie ambasadorów? Embargo na ropę? Zamknięcie nieba? Dziś to wszystko musi być na stole, bo to co się dzieje jest zagrożeniem dla nas, dla nas wszystkich, dla całej Europy. Wciąż możecie powstrzymać agresję. Trzeba działać bez zwłoki: – nawoływał Zełenski.

„Jestem pewien, że zwykli ludzie mogą działać w każdym kraju na świecie, w każdym kraju w Europie. Idźcie na place waszych miast i domagajcie się pokoju dla Europy, pokoju dla Ukrainy, powstrzymajcie tę wojnę. Wyjdź, idź na plac i domagaj się zakończenia wojny. To jest nasze prawo. To twoje prawo. Kiedy bomby spadają w Kijowie, dzieje się to w Europie, nie tylko na Ukrainie. Kiedy rakiety zabijają naszych ludzi, oznacza to śmierć wszystkich Europejczyków. Żądaj większej ochrony dla Europy, większej ochrony dla Ukrainy jako części demokratycznego świata” – mówił ukraiński prezydent.

„Dopóki instytucje państwowe w Europie nie spieszą się z naprawdę mocnymi decyzjami, każdy Europejczyk w swojej stolicy może już teraz przyjść do naszej ambasady i zaoferować swoją pomoc. Domagajcie się również od waszych rządów, aby Ukraina otrzymywała więcej – więcej pomocy finansowej, więcej pomocy wojskowej. Ponieważ ta pomoc jest także pomocą dla was. Ponieważ pomagasz Europie. pomagasz też sobie” – stwierdził Zełenski.

„Jeśli w Europie macie doświadczenie bojowe i nie chcecie patrzeć na niezdecydowanie polityków, możecie przyjechać do naszego kraju i dołączyć do nas w obronie Europy” – zaapelował.

„Chce jeszcze raz zwrócić się do Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Na całym terytorium Ukrainy trwają walki. Usiądźmy do stołu negocjacyjnego, żeby zatrzymać śmierć ludzi” – powiedział pod koniec wystąpienia prezydent Ukrainy.

Przypomnijmy, że to już kolejny raz w ostatnich godzinach, gdy Zełenski publicznie wyraża gotowość do rozmów z Rosją.

Przypomnijmy, że w opublikowanym w piątek rano nagraniu prezydent Ukrainy zauważył, że jego kraj „został sam” w obliczu rosyjskiej agresji, na którą „najpotężniejsze siły świata patrzą z daleka”. „Kto jest gotów zagwarantować przystąpienie Ukrainy do NATO? Szczerze, wszyscy się boją” – stwierdził w swoim poprzednim przemówieniu Wołodymyr Zełenski. „Nie boimy się Rosji. Nie boimy się rozmawiać z Rosją. Nie boimy się rozmawiać o wszystkim – o gwarancjach bezpieczeństwa dla naszego państwa. Nie boimy się mówić o neutralnym statusie (…) Trzeba mówić o końcu tej inwazji. Musimy porozmawiać o zawieszeniu broni” – podkreślił.

Podczas konferencji prasowej szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow oświadczył, że Zełenski kłamał, gdy mówił, że jest gotów omówić neutralny status Ukrainy. – Zmarnowana okazja prezydenta Zełenskiego jest dobrze znana, dlatego nie należy teraz przypisywać innym własnej winy – powiedział.

