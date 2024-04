Amerykański pilot, który odnotował najwięcej likwidacji przeciwników, ujawnił na czym, w jego opinii, polega główny problem w szkoleniu ukraińskich pilotów do używania zachodnich samolotów F-16.

Podpułownik Dan Hampton udzielił wywiadu ukraińskiemu 24 Kanałowi. W trakcie wywiadu mówił o szkoleniu ukraińskich pilotów wojskowych do używania myśliwców F-16, które kilka państw NATO przekazało Kijowowi w ostatnich miesiącach. “Ukraińscy piloci, którzy są szkoleni tutaj i w innych miejscach, są bardzo dobrzy. I nie mam wątpliwości, że, z tego, co słyszę, u nich wszystko dobrze. Jendak musieli oduczyć się niektórych nawyków, które nabyli podczas lotów MiGami lub Su i nauczyć się kontrolować F-16” – słowa amerykańskiego pilota zacytowała agencja informacyjna UNIAN.

Amerykanin nie chciał jednak skonkretyzować jakie dokładnie nawyki utrudniają ukraińskim pilotom obsługę myśliwców amerykańskiej produkcji, “ponieważ wszyscy po tamtej stronie waszej granicy także słuchają”. Podkreślił jednak, że nie są to rzeczy stanowiące problemy, które będą rzutować na służbę ukraińskich pilotów wojskowych.

“Jeśli oni będą poinstruowani w należyty sposób, a tak jest, potem ukraińscy lotnicy będą mogli wrócić i nauczyć kolejne pokolenie pilotów. A razem z tym przychodzi taktyka i inne rzeczy, których oni uczą się w odniesieniu do uzbrojenia i samolotu. Pomoże to uniknąć tego, do czego dochodzi na Ukrainie, co, moim zdaniem, jest końcowym celem po tym, jak wygracie te wojnę” – powiedział Hampton.

Podkreślił, że by Ukraińcy wygrali wojnę, zachodzi konieczność, by otrzymali także “prawidłowe środki” bojowe – uzbrojenie dla F-16. Wymienił wśród nich manewrujące pociski powietrze-ziemia.

Służacy w latach 1986-2006 ppłk Hampton jest wśród żyjących pilotów USA tym, który wyeliminował największą liczbę wrogów. Na F-16 przeprowadził 151 misji bojowych, w trakcie których spędził w powietrzu 756 godzin. Brał udział w dwóch atak na Irak, oraz w ataku na Jugosławię.

Przekazanie swoich F-16 Ukrainie zadeklarowały już Dania, Holandia, co zostało zatwierdzone przez producenta samolotów, USA. Kanada ogłosiła, że przeznaczy dla Ukrainy 60 milionów dolarów kanadyjskich (około 44 mln dolarów) na wsparcie potencjału myśliwców F-16.

unian.net/kresy.pl