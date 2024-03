Brazylia może sięgnąć po francuską technologię napędu atomowego

Sąd orzekł, że założyciel WikiLeaks może skierować jego sprawę do rozprawy apelacyjnej – ale tylko wtedy, gdy administracja Bidena nie będzie w stanie zapewnić sądowi odpowiednich gwarancji co do procedury sądowej wobec przebywającego od lat w brytyjskim areszcie Assange'a. Przewodnicząca wydziału ławy królewskiej Victoria Sharp i sędzia Johnson powiedzieli, że Assange ma realne szanse na sukces w trzech z dziewięciu omawianych kwestii, ale odroczyli rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na złożenie apelacji, aby dać rządowi USA trzy tygodnie na reakcję, podał we wtorek "The Guardian".



W pisemnym wyroku wydanym we wtorek rano Sharp stwierdziła, że zastrzeżenia, które mają realne szanse powodzenia w postępowaniu odwoławczym, ale które „można rozwiać poprzez gwarancje”, dotyczyły tego, czy Assange "może powoływać się na pierwszą poprawkę amerykańskiej konstytucji, że skarżący nie poniesie uszczerbku podczas procesu, w tym wyroku, ze względu na swoje obywatelstwo, że przysługuje mu taka sama ochrona wynikająca z pierwszej poprawki jak obywatelowi Stanów Zjednoczonych oraz że nie zostanie nałożona kara śmierci”.