Amerykańsko-tureckie konsultacje w sprawie działań Rosji

Jeśli rosyjscy urzędnicy mówią szczerze, że nie chcą wojny, Rosja musi kontynuować zaangażowanie dyplomatyczne i wycofać wojska, które zgromadziła w pobliżu granic Ukrainy oraz na okupowanych częściach kraju. Jedyną odpowiedzialną drogą jest dyplomacja - napisał w niedzielę Dmytro Kułeba na Twitterze.

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way.