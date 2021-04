Przywódca Chin wezwał do odrzucenia hegemonizmu

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping wezwał do budowy nowego ładu światowego, w którym niemożliwa będzie hegemonia jednego państwa.

Chiński przywódca wystąpił we wtorek na na Boao Forum dla Azji, które cyklicznie gromadzi od 2001 r. przedstawicieli 24 państwa azjatyckich i Australii. „Chcemy sprawiedliwości, nie hegemonii” – słowa Xi Jinpinga zacytowała agencja informacyjna Reutera.

Przewodniczący ChRL krytykował niektóry państwa za „budowanie barier” oraz próby zerwania współpracy inwestycyjnej. Xi Jingping uznał, że obecny ład międzynarodowy zdominowany jest przez kilku graczy i nie odzwierciedla całego zróżnicowania interesów i perspektyw na świecie. Samo Boao Forum ma być odpowiedzią na Forum Davos, według Azjatów zbyt zdominowane przez państwa zachodnie. Jednocześnie Xi żądał od „wielkich państw” by brały na siebie więcej odpowiedzialności.

Choć jak napisała agencja Xi Jinping nie wymienił nazwy państwa o hegemonicznych dążeniach to jednak Reuters ocenił, że są to zarzuty formułowane wobec USA.

Słowa lidera wsparł Long Yongtu, dawny szef zespołu negocjacyjnego, który wprowadził ChRL do Światowej Organizacji Handlu (WTO) – „Największym doświadczeniem Chin po przystąpieniu do WTO przed 20 laty jest to, że my, Chińczycy nie obawiamy się konkurencji.”

Agencja przypomina w tym kontekście piątkowe spotkanie prezydenta Joe Bidena z premierem Japonii Yoshihire Sugą, który odwiedził Waszyngton. Chiny były głównym tematem ich rozmowy. Obaj przywódcy wyrazili „zaniepokojenie” nieprzestrzeganiem praw człowieka w ChRL – w ten sposób ocenili sytuację w Hongkongu i Sinciangu.

reuters.com/kresy.pl