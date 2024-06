Belgia nie zgadza się, by Ukraina używała belgijskich F-16 do atakowania celów w Rosji

Ukraińska agencja informacyjna Ukrinform podaje, że Belgia nie zezwoli Ukrainie na to, by dostarczone jej belgijskie myśliwce F-16 były używane do atakowania celów na terytorium Rosji.

Agencja powołuje się na informacje serwisu RFE/RL, relacjonującego podpisane w tym tygodniu 10-letnie, dwustronne porozumienie belgijsko-ukraińskie w zakresie bezpieczeństwa. W ramach tej umowy, Belgia zobowiązała się dostarczyć Ukrainie pomoc wojskową o wartości miliarda dolarów oraz 30 myśliwców F-16. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakomunikował, że wszystkie samoloty trafią na Ukrainę do 2028 roku, a pierwsze – jeszcze w tym roku.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z Zełenskim 28 maja br. premier Belgii Alexander De Croo zapewnił, że jego kraj uczyni wszystko co może, żeby pierwsze myśliwce zostały dostarczone jeszcze w tym roku. Dopytywany przez media nie chciał jednak podać dokładnej liczby. Podkreślił zarazem, że F-16 będą mogły być używane tylko i wyłącznie nad terytorium Ukrainy.

„Porozumienie o bezpieczeństwie przewiduje, że sprzęt wojskowy będzie używany przez siły zbrojne Ukrainy i na terytorium Ukrainy” – powiedział De Croo. Dodał, że ukraińscy piloci są już w trakcie szkolenia na belgijskich F-16.

Miesiąc wcześniej pisaliśmy, że Belgia przyspieszy dostawę F-16 na Ukrainę i podjęła decyzję o wysłaniu pierwszych myśliwców już w 2024 roku. Początkowo kraj planował przekazanie pierwszych myśliwców F-16 nie wcześniej niż w 2025 roku, jednak w związku ze zwiększoną presją na Siły Zbrojne Ukrainy ze strony Federacji Rosyjskiej zdecydował się na rewizję tych planów.

Przypomnijmy, że 31 maja br. prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na użycie amerykańskiej broni do ataków na cele w Rosji, które atakowały ukraińskie miasto Charków. Poinformował o tym sekretarz stanu Antony Blinken. Władze w Kijowie w ostatnich tygodniach apelowały do Waszyngtonu o taką zgodę.

Pisaliśmy też, że szef MSZ Radosław Sikorski zapytany został o możliwość użycia przez Ukrainę broni dostarczanej z Polski do atakowania celów w Rosji. “Co do użycia broni, którą dostarczamy na Ukrainę, to nie są mi znane żadne ograniczenia na dostawy polskiej broni” — odparł.

