Azerbejdżan bombarduje miejsca kultury ormiańskiej w Górskim Karabachu. Ucierpiała m.in. katedra w Szuszi

Azerbejdżan kontyuuje bombardowania obiektów cywilnych w Górskim Karabachu. Tym razem ofiarą ostrzału stała się m.in. katedra w Szuszi.

Minister spraw zagranicznych Armenii Zohrab Mnatsakanyan napisał na Twitterze, że „Katedra Świętego Zbawiciela w Szuszi została celowo zbombardowana przez dzikiego agresora. Azerbejdżan, przy bezpośrednim zaangażowaniu Turcji i międzynarodowych terrorystów, nadal atakuje ludność cywilną, niszczy infrastrukturę i ujawnia głębię ich barbarzyństwa, niszcząc święte miejsca. To zniewaga dla ludzkości ”.

#Shushi Holy Savior Cathedral has been deliberately bombed by savage aggressor. #Azerbaijan w/direct involv of #Turkey & intl #terrorists continue to target civilians, destroy infrastructure & reveal depth of their barbarity by destroying holy sites.This is an affront to humanity pic.twitter.com/3sIiwmZSHQ — Zohrab Mnatsakanyan (@ZMnatsakanyan) October 8, 2020

O międzynarodową reakcję zaapelował prezydent Górskiego Karabachu, Arayik Harutyunyan.

I call on ppls from different countries, faiths & political allegiances for swift & rigorous response following intentional destruction by #Turkey– & #terrorist-backed #Azerbaijan of Ghazanchetsots Cathedral in #Shoushi, #Artsakh #Karabakh, site of cultural & religious heritage. pic.twitter.com/cTrp86UWJ0 — Arayik Harutyunyan | Artsakh President (@Pres_Artsakh) October 8, 2020

Katedra została ostrzelana po raz drugi, gdy dziennikarze przybyli, aby zrelacjonować wydarzenie.

„Rosyjski dziennikarz podobno doznał obrażeń, gdy azerbejdżańskie rakiety uderzyły dziś po raz drugi w XIX-wieczną katedrę w Karabachu. Dziennikarze przybyli na miejsce zdarzenia po pierwszym ataku, informując o następstwach. Azerbejdżan wybrał ten moment, aby rozpocząć kolejny strajk ”- napisał na Twitterze Murad Gazdiev z RT.

Aremnia has confirmed that a foreign journalist was injured, adding that he has been evacuated and hospitalized. — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) October 8, 2020

One of the journalists is in critical condition – local authorities — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) October 8, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kościół jest siedzibą diecezji Górskiego Karabachu Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego.

Zbudowany w latach 1868-1887, został ostatecznie konsekrowany w 1888 roku, ale podupadł po masakrze Ormian w marcu 1920 roku w mieście Szuszi w Azerbejdżanie.

Kościół przeżywał dalszy upadek w okresie sowieckim i został dodatkowo zniszczony podczas pierwszej wojny w Górskim Karabachu (1988-1994).

Później stał się wizytówką nie tylko Szuszi, ale całego Górskiego Karabachu. Miasto Szuszi znajduje się zaledwie 20 minut od stolicy Artsakh, Stepanakert.

W Szuszi ostrzelany został również Dom Kultury

„W zeszłym roku cieszyliśmy się koncertem Patricka Fiori w jednym z centrów Domu Kultury w Shoushi, w Artsakh. Wciąż mamy tu wiele koncertów i przedstawień, więc wkrótce go odbudujemy ”- stwierdził Ashot Ghoulyan, doradca przewodniczącego parlamentu Armenii.

Last year we were enjoying the concert of @patrickfiorioff in one of the centers of Cultural house of Shoushi, in #Artsakh/#Karabakh. We still have many concerts and performances to attend here, so wewill rebuild it very soon.#ArtsakhStrong#StopAzerbaijaniAggression pic.twitter.com/zopbzHRIcI — Ashot Ghoulyan (@Ghoulyan) October 6, 2020

CZYTAJ TAKŻE: Połowa ludności Górskiego Karabachu została zmuszona do opuszczenia swoich domów

Kresy.pl