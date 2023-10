Ambasador Izraela: nie wierzymy, że Rosja była zamieszana w atak Hamasu

Nie wierzymy, że Rosja była jakoś w to zamieszana… wspomniane zarzuty to nic innego jak teorie spiskowe – powiedział ambasador Izraela w Rosji, komentując doniesienia o rzekomym zaangażowaniu Moskwy w ataki Hamasu na Izrael.

W wywiadzie dla rosyjskiego dziennika „Kommiersant”, ambasador Izraela w Moskwie, Aleksander Ben Zwi oświadczył, że izraelskie władze nie wierzą w pojawiające się twierdzenia, według których Rosja była w jakiś sposób zamieszana w wielki atak Hamasu na Izrael w miniony weekend.

„To kompletny nonsens. Nie wierzymy, że Rosja była jakoś w to zamieszana” – zaznaczył izraelski ambasador.

Dyplomata podkreślił, że mylą się ci, którzy spodziewali się, że w obecnej sytuacji Stany Zjednoczone przekierują swoje zasoby z Ukrainy na Bliski Wschód.

„USA rzeczywiście są naszym strategicznym partnerem. Dostarczały i będą nam dostarczać broń. Swoją drogą, czasami jest odwrotnie. Nic się w tej kwestii nie zmieni i Rosja to rozumie. Tym samym, wspomniane zarzuty to nic innego jak teorie spiskowe” – dodał Ben Zwi.

Według danych oficjalnych ze środy rano, podawanych przez agencję TASS, w wyniku walk i izraelskich nalotów zginęło już 850 Palestyńczyków, a ponad 4,200 zostało rannych. Z kolei w Izraelu liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już tysiąc osób. Ponad 2,9 tys. Izraelczyków zostało rannych. Liczba przesiedleńców wewnętrznych w Strefie Gazy to już ponad 260 tys. ludzi.

Z kolei stacja Al-Jazeera podała w środę po 9:00 czasu polskiego, że w Strefie Gazy zginęło 950 osób, a około 5 tys. jest rannych, natomiast na Zachodnim Brzegu zginęły 23 osoby, a 130 jest rannych. Po stronie izraelskiej liczba zabitych to już ponad 1200 ludzi, a nieco ponad 3 tysiące zostało rannych.

Minister obrony Izraela Joaw Galant zarządził w poniedziałek “całkowite odcięcie” Gazy. Podkreślił, że władze odetną prąd i zablokują dopływ żywności i paliwa. Gallant stwierdził też, że Izrael jest w stanie wojny z “ludzkimi zwierzętami”.

Z kolei we wtorek wieczorem Galant oświadczył, że Izraelskie Siły Obronne przechodzą do „pełnej ofensywy” przeciwko Strefie Gazy. Słowa te padły w jego wystąpieniu do izraelskich żołnierzy, rozlokowanych wzdłuż granicy ze strefą. „Pożałują tego momentu, Gaza już nigdy nie powróci do stanu, w jakim była” – powiedział izraelski minister obrony.

W sobotę rano palestyńska organizacja polityczno-wojskowa Hamas rozpoczęła ze Strefy Gazy atak na terytorium Izraela. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Bojownicy Hamasu znaleźli się w niektórych przypadkach daleko za linią granicy. Palestyńczycy strzelali do wojskowych i cywilów. Zajęli pewną liczbę izraelskich posterunków wojskowych przechwytując sprzęt w tym czołgi Merkawa. Co najmniej jeden taki czołg został uszkodzony w wyniku ataku improwizowanym dronem. Jego załoga została pojmana. Izraelczycy mogli stracić nawet siedem swoich czołgów. Palestyńczykom udało się także zając komisariat policji w Sderot, który został odbity dopiero w sobotę wieczorem.

Atak wywołał panikę wśród Izraelczyków zamieszkujących pas przygraniczny. Doszło do dystrybucji także na piechotę. Hamas pojmał wielu wojskowych i cywilów, których wywiózł do Gazy, w tym oficerów izraelskiej armii.

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne nagrania, które mają przedstawiać osoby wywożone do Strefy Gazy. Trudno określić jaka część z nich to wojskowi, bowiem bojownicy nakazują ujętym żołnierzom ściągać mundury. Niepotwierdzone doniesienia mówiły w sobotę o kilkudziesięciu ujętych wojskowych. Cywilnych zakładników może być znacznie więcej. Około 750 osób uważanych jest za zaginione i może znajdować się w rękach Hamasu.

TASS / Kresy.pl