WSJ: Izrael zaatakował przynajmniej kilkanaście statków transportujących irańską ropę

Według artykułu The Wall Street Journal opublikowanego w czwartek, Izrael zaatakował co najmniej dwanaście statków płynących do Syrii i przeważnie transportujących irańską ropę.

Jak poinformował w czwartek The Wall Street Journal, w „obawie przed finansowaniem ekstremizmu” Izrael zaatakował co najmniej dwanaście statków płynących do Syrii i przeważnie transportujących irańską ropę.

Od końca 2019 roku Izrael używał broni, w tym min podwodnych, do ataków na irańskie statki lub statki transportujące irański ładunek na Morzu Czerwonym i w innych obszarach regionu. Iran mimo to kontynuował handel ropą z Syrią, wysyłając miliony baryłek i naruszając amerykańskie sankcje wobec Iranu i międzynarodowe sankcje wobec Syrii.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Według amerykańskich urzędników niektóre z ataków morskich były również ukierunkowane na irańskie wysiłki mające na celu przetransportowanie innego ładunku, w tym broni.

Ataki na tankowce przewożące irańską ropę nie zostały wcześniej ujawnione. Irańscy urzędnicy donosili wcześniej o niektórych atakach i o podejrzewaniu udziału Izraela.

Izrael nie komentował wcześniej takich incydentów, a biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu odesłało pytania WSJ do izraelskiego wojska, które odmówiło komentarza na temat jakiejkolwiek roli Izraela w atakach na irańskie statki. Urzędnicy z misji ONZ w Iranie nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz.

Syryjscy urzędnicy donoszą, że zakłócenia importu irańskiej ropy powodują niedobory paliwa w kraju. Syria i Iran zaprzeczyły finansowaniu terroryzmu i twierdzą, że ich sojusz ma na celu przeciwdziałanie takiej działalności.

Zobacz też: Ropa najdroższa od ponad roku

Ujawnienie izraelskich działań na morzu wyznacza nowy wymiar w jej kampanii mającej na celu przeciwdziałanie umocnieniom wojskowym i gospodarczym Iranu oraz wspieraniu sojuszniczych grup w regionie. Od 2018 roku Izrael przeprowadził setki nalotów, głównie w Syrii, aby zniszczyć wspierane przez Iran grupy, broń i wpływy w regionie.

Według portalu, wśród kilkunastu ataków na statki przewożące irańską ropę są trzy takie ataki w 2019 roku i sześć ataków w 2020 roku. Według informatorów WSJ miny są zwykle potajemnie mocowane do kadłubów statków w porcie, a następnie detonowane po oddaleniu się od lądu.

Unconfirmed reports circulating of an „event” aboard the #Iran|ian SHAHR E KORD Vessel in the Eastern Med. AIS data via @MarineTraffic updated ~5 hours ago had her off the coast of Baniyas, #Syria. Photos circulating appear to confirm the vessel? it looks like a cargo fire. pic.twitter.com/kSlyWgMHH2

— Aurora Intel (@AuroraIntel) March 11, 2021